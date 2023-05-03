24 Канал собрал все громкие "взрывные инциденты" на территории России, которые произошли в последние дни.

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Что происходит на территории России: хронология событий

3 мая

Ночью в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского, недалеко от порта Тамань, загорелся резервуар с нефтепродуктами. Это совсем недалеко у Крымского моста. Российские пропагандисты заявляют, что пожар начался в результате падения БПЛА.

Пожару присвоили самый высокий ранг сложности. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших нет.

Также в 02:30 ночи по московскому времени что-то "бахнуло" возле Кремля. Местные сообщили о 2 громких "хлопках", которые были похожи на звуки грома. Также жители дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками возле Кремлевской стены. Подсветку Кремля и Кремлевской набережной сразу же отключили.

После того, как эта новость появилась в сети, в пресс-службе Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.

Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль, пострадавших нет. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда сочтет нужным. Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России в канун Дня победы,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, российские пропагандистские каналы заявили, что в ночь на 3 мая 5 беспилотников ВСУ якобы атаковали военный аэродром в Дубровском районе Брянской области. По словам россиян, 2 из них взорвались на территории аэродрома, еще 2 уничтожили из стрелкового оружия, а 5-й во время отчета "куда-то исчез". В результате атаки поврежден транспортный самолет Ан-124. Пропагандисты сразу заявили о том, что он якобы "не эксплуатируется" и у него только повреждено крыло. Реакции местных властей пока не последовало.

СМИ уточнили, что атаке подвергся 566-й отдельный военно-транспортный авиационный полк воинской части 41495.

Однако это еще не все. В этот день, около 7 утра по местному времени, в селе Гостилицы Ленинградской области произошел пожар на аэродроме. Это самый большой аэродром авиации общего назначения в Северо-Западном федеральном округе. Там на открытых участках и в ангарах базируется более 100 самолетов.

В МЧС страны-агрессора сообщили, что в одном из ангаров загорелись покрышки, а площадь возгорания составила только 15 квадратных метров. Местные власти вдогонку заявили, что из ангара якобы успели эвакуировать два вертолета и что техника не пострадала.

2 мая

Вечером на железной дороге Брянской области произошел взрыв. Глава региона Александр Богомаз заявил, что в районе станции Снежецкая "сработало неустановленное взрывное устройство", из-за чего с рельсов сошли локомотив и "несколько грузовых вагонов". Однако очевидцы сообщали о нескольких взрывах, а местные СМИ писали, что с рельсов сошли 20 вагонов грузового состава. Пропагандисты также утверждают, что в вагонах были пропан и известь. Однако похоже на то, что из перевернувшихся вагонов произошел разлив серы и селитры.

В Брянской области перевернулся поезд: смотрите видео

Также сообщалось, что в Белгородской области беспилотник сбросил взрывчатку на место строительства защитных сооружений в районе села Прилесье. В России заявили, что 46-летний рабочий получил контузию. И еще один БПЛА якобы атаковал территорию у поселка Алес, менее чем в километре от российско-украинской границы. Дрон якобы сбросил боеприпас и повредил экскаватор.

1 мая

На территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области кто-то взорвал линии электропередачи. Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что на другой опоре ЛЭП нашли еще одно взрывное устройство, но его разминировали. Местная полиция возбудила уголовное дело по статьям "Диверсия" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Оккупантам никого задержать не удалось.

Диверсия на ЛЭП в Ленинградской области: фото

В этот день в России был "марафон диверсий". Ведь в Унечском районе Брянской области, на 136 километре участка Брянск – Унеча, сработало взрывное устройство на железнодорожных путях. С рельсов сошли локомотив грузового поезда и семь вагонов. Состав перевозил нефтепродукты и пиломатериалы, и после аварии вспыхнул пожар.

Пророссийские телеграм-каналы заявили, что взрывчатка была установлена ​​в трех местах, а в результате взрыва образовалась воронка около 2,5 метра в глубину и около 1,5 метра в диаметре.

Диверсия на железной дороге Брянской области: фото

Взрывы во временно оккупированном Крыму

Кроме того, с приходом теплой весенней погоды и поставки оружия Украине во временно оккупированном Крыму участились взрывы. Россияне очень беспокоятся, что это элемент подготовки украинского контрнаступления.

29 апреля произошел взрыв на нефтебазе в Казачьей бухте – там начался масштабный пожар, которому присвоили самый высокий ранг опасности. Россияне заявили, что это работа украинских БПЛА. Представитель ГУР МО Андрей Юсов позже сообщил, что во время атаки сгорели 10 резервуаров и 40 тысяч тонн горючего, которые предназначались для вражеского черноморского флота, прикрывавших морпехи и силы ПВО.

1 мая стало известно о работе ПВО возле Евпатории и Севастополя. О ккупанты заявили, что там якобы сбили беспилотники. Тем не менее фото из Севастополя свидетельствуют о том, что над Артбухтой напротив пляжа "Хрусталка" что-то сильно горело.