24 Канал собрал все громкие "взрывные инциденты" на территории России, которые произошли в последние дни.
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Что происходит на территории России: хронология событий
3 мая
Ночью в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского, недалеко от порта Тамань, загорелся резервуар с нефтепродуктами. Это совсем недалеко у Крымского моста. Российские пропагандисты заявляют, что пожар начался в результате падения БПЛА.
Пожару присвоили самый высокий ранг сложности. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших нет.
Также в 02:30 ночи по московскому времени что-то "бахнуло" возле Кремля. Местные сообщили о 2 громких "хлопках", которые были похожи на звуки грома. Также жители дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками возле Кремлевской стены. Подсветку Кремля и Кремлевской набережной сразу же отключили.
После того, как эта новость появилась в сети, в пресс-службе Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.
Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль, пострадавших нет. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда сочтет нужным. Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России в канун Дня победы,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, российские пропагандистские каналы заявили, что в ночь на 3 мая 5 беспилотников ВСУ якобы атаковали военный аэродром в Дубровском районе Брянской области. По словам россиян, 2 из них взорвались на территории аэродрома, еще 2 уничтожили из стрелкового оружия, а 5-й во время отчета "куда-то исчез". В результате атаки поврежден транспортный самолет Ан-124. Пропагандисты сразу заявили о том, что он якобы "не эксплуатируется" и у него только повреждено крыло. Реакции местных властей пока не последовало.
СМИ уточнили, что атаке подвергся 566-й отдельный военно-транспортный авиационный полк воинской части 41495.
Однако это еще не все. В этот день, около 7 утра по местному времени, в селе Гостилицы Ленинградской области произошел пожар на аэродроме. Это самый большой аэродром авиации общего назначения в Северо-Западном федеральном округе. Там на открытых участках и в ангарах базируется более 100 самолетов.
В МЧС страны-агрессора сообщили, что в одном из ангаров загорелись покрышки, а площадь возгорания составила только 15 квадратных метров. Местные власти вдогонку заявили, что из ангара якобы успели эвакуировать два вертолета и что техника не пострадала.
2 мая
Вечером на железной дороге Брянской области произошел взрыв. Глава региона Александр Богомаз заявил, что в районе станции Снежецкая "сработало неустановленное взрывное устройство", из-за чего с рельсов сошли локомотив и "несколько грузовых вагонов". Однако очевидцы сообщали о нескольких взрывах, а местные СМИ писали, что с рельсов сошли 20 вагонов грузового состава. Пропагандисты также утверждают, что в вагонах были пропан и известь. Однако похоже на то, что из перевернувшихся вагонов произошел разлив серы и селитры.
В Брянской области перевернулся поезд: смотрите видео
Также сообщалось, что в Белгородской области беспилотник сбросил взрывчатку на место строительства защитных сооружений в районе села Прилесье. В России заявили, что 46-летний рабочий получил контузию. И еще один БПЛА якобы атаковал территорию у поселка Алес, менее чем в километре от российско-украинской границы. Дрон якобы сбросил боеприпас и повредил экскаватор.
1 мая
На территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области кто-то взорвал линии электропередачи. Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что на другой опоре ЛЭП нашли еще одно взрывное устройство, но его разминировали. Местная полиция возбудила уголовное дело по статьям "Диверсия" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Оккупантам никого задержать не удалось.
Диверсия на ЛЭП в Ленинградской области: фото
В этот день в России был "марафон диверсий". Ведь в Унечском районе Брянской области, на 136 километре участка Брянск – Унеча, сработало взрывное устройство на железнодорожных путях. С рельсов сошли локомотив грузового поезда и семь вагонов. Состав перевозил нефтепродукты и пиломатериалы, и после аварии вспыхнул пожар.
Пророссийские телеграм-каналы заявили, что взрывчатка была установлена в трех местах, а в результате взрыва образовалась воронка около 2,5 метра в глубину и около 1,5 метра в диаметре.
Диверсия на железной дороге Брянской области: фото
Взрывы во временно оккупированном Крыму
Кроме того, с приходом теплой весенней погоды
и поставки оружия Украине во временно оккупированном Крыму участились взрывы. Россияне очень беспокоятся, что это элемент подготовки украинского контрнаступления.