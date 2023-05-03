Соответствующие данные расследователям Суспильного прислал анонимный источник. Они получили доступ к 25 гигабайтам информации, которая дает нам лучше понять, кем был этот Дмитрий Рогозин.

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Вкратце введем вас в курс дела. Дмитрий Рогозин ранее был депутатом российской Госдумы. Он также занимал должность заместителя главы правительства страны-агрессора, отвечавшего за военно-промышленный комплекс. Более того, даже был представителем России в НАТО. После этого он стал директором "Роскосмоса".

Рогозин и деятельность на Донбассе

Заметим, что после его увольнения из "Роскосмоса", Дмитрий Рогозин активно катался на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Их он посещал с якобы гуманитарной миссией.

Затем в его телеграм-канале начали появляться ролики. На них можно увидеть, что он участвует в боевых действиях. Более того, называет себя добровольцем подразделения "Барс-11". Но это еще не все. Себя Рогозин также называет главой военно-технического центра "Царские волки". И под его эгидой он начал объединять частных разработчиков и изготовителей военной техники.

Речь, в частности, о создателях роботизированной системы "Маркер" и беспилотников. Расследователи не исключают, что все это интересует Рогозина, чтобы получить деньги от государства. В частности, для своего сына Алексея, который тоже занимается производством дронов.

Лоялен к Путину, хоть и боится его фамилии

Расследователи изучили его переписку с другими. В них Путина вспоминают словами "Он", "Начальник", "ВВ", "Главнокомандующий". А вот фамилии бункерного деда все избегают.

Интересно, что сам Рогозин ни публично, ни частно не берется критиковать президента России. В то же время он щедр на возмущения в сторону окружения Путина. Более того, презирает министра обороны Сергея Шойгу.

Последнее – не случайно. Рогозин после увольнения из "Роскосмоса" стремился занять новую должность. Так, еще летом 2022 года говорящая глава Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Рогозина убрали с управления компанией не из-за претензий к его работе.

Интересно, что тогда СМИ в России писали, что экс-директора "Роскосмоса" ожидает новая должность. Более того, предсказывали ему работу в Кремле. Но как-то так случилось, что за 9 месяцев его так нигде и не "трудоустроили".

Хотел трудоустроиться через Ротенберга

Сам Рогозин в переписках не называл причину своего увольнения. В то же время заявлял, что ожидает предложение чего-то нового. Чтобы получить новую должность, экс-директор "Роскосмоса" активно общался с российским миллиардером Аркадием Ротенбергом. Как отмечают журналисты, в общении с ним он активно использовал подхалимство.

Миллиардер Рогозина в переписке называл "родным", а также говорил, что очень скучает. Просил экс-директора "Роскосмоса" себя беречь, потому что он якобы "нужен родине". Как бы Рогозин ни старался, а Ротенберг не щебетал, – получить какую-то должность в Кремле так и не удалось.



Фрагмент общения Рогозина с Ротенбергом / Скриншот

Расследователи отметили, что 12 января 2023 года состоялась встреча между Рогозиным и Ротенбергом. 14 января миллиардер наведывался к Путину. Он заверил экс-директора "Роскосмоса", что поговорил с диктатором по поводу него, и что он "будет доволен".

Уже 5 февраля Рогозин попросил Ротенберга, чтобы он "Начальнику" отправил ролик с демонстрацией работы "Маркера". В своем сообщении он бестолково пошутил: "Пока будем меня назначать, мы до Киева дойдем". Уже 12 февраля их диалог обрывается. Тем временем за окном май. Российские военные никуда не дошли, а Рогозин до сих пор никто. Такие дела.