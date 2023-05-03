24 Канал зібрав усі гучні "вибухові інциденти" на території Росії, які відбулись останніми днями.

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Що відбувається на території Росії

3 травня

Вночі у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського, неподалік порту Тамань, запалав резервуар із нафтопродуктами. Російські пропагандисти заявляють, що пожежа почалась внаслідок падіння БпЛА.

Пожежі присвоїли найвищий ранг складності. Глава Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що постраждалих немає.

Також о 02:30 ночі за московським часом щось "бабахнуло" біля Кремля. Місцеві повідомили про 2 гучні "бавовни", яка була схожою на звуки грому. Також жителі будинку на набережній бачили іскри в небі та людей із ліхтариками біля Кремлівської стіни. Підсвітку Кремля та Кремлівської набережної одразу вимкнули.

Крім цього, російські пропагандистські канали заявляють, що в ніч проти 3 травня 5 безпілотників ЗСУ нібито атакували військовий аеродром у Дубровському районі Брянської області. 2 з них вибухнули на території аеродрому, ще два знищили зі стрілецької зброї, а 5 у звіті "кудись зник". Також повідомляється, що в результаті атаки пошкоджено транспортний літак Ан-124. Пропагандисти вже заявляють про те, що він буцімто "не експлуатується" і в нього лиш пошкоджено крило. Реакції місцевої влади поки що не було.

ЗМІ уточнюють, що атаки зазнав 566-й окремий військово-транспортний авіаційний полк військової частини 41495.

Проте це ще не все. Цього дня, близько 7 ранку за місцевим часом, у селі Гостилиці Ленінградської області сталася пожежа на аеродромі. Це найбільший аеродром авіації загального призначення в Північно-Західному федеральному окрузі. Там на відкритих ділянках та в ангарах базується понад 100 літаків.

У МНС країни-агресорки повідомили, що в одному з ангарів загорілись покришки, а площа загоряння склала буцімто лиш 15 квадратних метрів. Місцева влада вдогін заявила, що з ангара нібито встигли евакуювати два вертольоти евакуювали й техніка не постраждала.

2 травня

Ввечері на залізниці Брянської області стався вибух. Глава регіону Олександр Богомаз заявив, що в районі станції Сніжецька "спрацював невстановлений вибуховий пристрій", через що з рейок зійшли локомотив та "кілька вантажних вагонів" зійшли з рейок. Однак очевидці повідомляли про кілька вибухів, а місцеві ЗМІ писали, що з рейок зійшли 20 вагонів вантажного складу. Пропагандисти також стверджують, що у вагонах були пропан та вапно. Проте схоже на те, що з вагонів, які перекинулись, стався розлив сірки і селітри.

Також повідомлялося, що у Білгородській області безпілотник скинув вибухівку на місце будівництва захисних споруд у районі села Прилісь. У Росії заявили, що 46-річний робітник отримав контузію. І ще один БпЛА нібито атакував територію біля селища Алес, менш ніж за кілометр від російсько-українського кордону. Дрон буцімто скинув боєприпас й пошкодив екскаватор.

1 травня

На території Сусанінського поселення у Гатчинському районі Ленінградської області хтось підірвав лінії електропередачі. Глава регіону Олександра Дрозденко повідомив, що на іншій опорі ЛЕП знайшли ще один вибуховий пристрій, але його розмінували. Місцева поліція порушила кримінальну справу за статтями "Диверсія" та "Незаконний обіг вибухових речовин". Окупантам нікого затримати не вдалося.

Цього дня у Росії був "марафон диверсій". Адже в Унецькому районі Брянської області, на 136 кілометрі ділянки Брянськ-Унеча, спрацював вибуховий пристрій на залізничних коліях. З рейок зійшли локомотив вантажного поїзда та сім вагонів. Склад перевозив нафтопродукти та пиломатеріали, тож після аварії спалахнула пожежа.

Проросійські телеграм-канали заявили, що вибухівку було встановлено у трьох місцях, а внаслідок вибуху утворилася вирва близько 2,5 метра завглибшки та близько 1,5 метра в діаметрі.

Вибухи у тимчасово окупованому Криму

Крім цього, з приходом теплої весняної погоди та постачання зброї Україні , у тимчасово окупованому Криму також почастішали вибухи. Росіяни дуже непокояться, що це елемент підготовки українського контрнаступу.

29 квітня стався вибух на нафтобазі у Козачій бухті – там почалась масштабна пожежа, який присвоїли найвищий ранг небезпеки. Росіяни заявили, що це робота українських БпЛА. Представник ГУР МО Андрій Юсов пізніше повідомив, що під час атаки згоріли 10 резервуарів та 40 тисяч тонн пального, що призначались для ворожого чорноморського флоту, які прикривали морпіхи та сили ППО.

1 травня стало відомо про роботу ППО біля Євпаторії та у Севастополі. Окупанти заявили, що там нібито позбивали безпілотники. Проте фото зі Севастополя свідчать про те, що над Артбухтою навпроти пляжу "Хрусталка щось сильно горіло.