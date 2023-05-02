Зауважимо, що під час тривожних повідомлень у місцевих телеграм-каналах Севастополя також появилася фотографія, яка нібито ілюструє влучну "роботу ППО" Росії. Однак згодом з'ясувалося, що вона була зроблена зовсім в іншому місці.

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Вибух прогримів поблизу Сімферополя

Завдяки опублікованому фото журналісти могли детальніше з'ясувати, з якого саме району у небо підіймався густий дим. Як виявилося, розквітла бавовна поблизу селища Шкільне, а її дим було видно з смт. Гвардійське, що у Сімферопольському районі. Ці населені пункти розташовуються поруч.

Дим було видно з смт. Гвардійське: відео

Варто зауважити, що там розташовується база російських прикордонних військ. Ба більше, поблизу також є аеропорт Сімферополя.

За опублікованими фотографіями можна геолокувати місце вибуху: це колишня навчально-тренувальна база прикордонників у районі балки Джабанак поряд із селищем Шкільне, за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя,

– повідомили у ЗМІ.



Де прогримів вибух під Сімферополем / Радіо свобода

Крим, район Сімферополя. Трохи забавовнило ФСБшників. Але це тренування,

– іронічно прокоментували в українському телеграм-каналі.

Гучно було й у Севастополі

Зауважимо, що разом з опублікованим фото у місцевих телеграм-каналах Севастополя повідомили про гучний звук, схожий на вибух. Він прогримів над центром міста, в районі вулиці Гоголя, що недалеко від Севастопольської бухти.

Місцевій так званій владі знадобилися хвилини, щоб придумати причини вибуху. За словами "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва, гучні звуки були начебто "профілактичною роботою в межах протипідводно-диверсійного забезпечення". Ще однією з причин нібито є тренування систем ППО.

Не перший вибух за останній час