Цей вибух суттєво вплине на можливості Росії виводити кораблі в море та виконувати бойові завдання. Про це 24 Каналу розповів капітан 1 рангу, заступник начальника штабу ВМС України (у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко.

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Знищено 100 заправок такого корабля, як "Адмірал Макаров"

За його словами, атака на нафтобазу була вдалою, через сукупність двох факторів: добре підібраний час та кількість безпілотників, які взяли участь в атаці.

"40 тисяч тонн пального – це дуже велика кількість. На початку 2000-х річна потреба всього військово-морського флоту України становила 3 – 4 тисячі тонн на рік. Наприклад, фрегат "Адмірал Макаров", який зараз виконує функції флагмана Чорноморського флоту Росії, вміщає 450 тонн пального, що вистачає на 2 тижні патрулювання. Можна сказати, що знищено 100 заправок такого корабля", – розповів Риженко.

За його словами, за останні сім років росіяни розбудували у Козачій бухті велику базу паливо-мастильних матеріалів. Якщо поглянути з супутника, то можна побачити залізничні колії та велику кількість резервуарів.

Вік також додав, що з 1 січня 2023 року на території Криму сталось 30 "бавовн", з яких 12 сталось в Севастополі, а 23 – мають ознаки застосування БпЛА.

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