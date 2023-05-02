Этот взрыв существенно повлияет на возможность России выводить корабли в море и выполнять боевые задания. Об этом 24 Каналу рассказал капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко).

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Уничтожено 100 заправок такого корабля, как "Адмирал Макаров"

По его словам, атака на нефтебазу была удачной, из-за совокупности двух факторов: хорошо подобранное время и количество принявших участие в атаке беспилотников.

"40 тысяч тонн горючего – это очень большое количество. В начале 2000-х годовая потребность всего военно-морского флота Украины составляла 3 – 4 тысячи тонн в год. Например, фрегат "Адмирал Макаров", который сейчас выполняет функции флагмана Черноморского флота России, вмещает 450 тонн горючего, что хватает на 2 недели патрулирования. Можно сказать, что уничтожено 100 заправок такого корабля", – рассказал Рыженко.

По его словам, за последние семь лет россияне построили в Казачьей бухте большую базу горюче-смазочных материалов. Если посмотреть со спутника, то можно увидеть железнодорожные пути и большое количество резервуаров.

Он также добавил, что с 1 января 2023 года на территории Крыма произошло 30 "хлопков", из которых 12 произошло в Севастополе, а 23 – имеют признаки применения БПЛА.

Что известно об очередном "хлопке" в Крыму