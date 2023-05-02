Повідомлення про вибух у Севастополі появилися у місцевих телеграм-каналах близько 18:40. Про це повідомляє 24 Канал.

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Вибух прогримів у центрі міста

Як повідомили користувачі мережі, вибух у Севастополі чули "десь з центру". Згодом таки окупанти змогли визначитися та розповіли, що "бавовну" зафіксували на вулиці Гоголя, що недалеко від Севастопольської бухти.

Також в телеграм-каналах повідомили, що джерело вибуху було не на землі, а в небі над містом. Тож користувачі мережі намагаються зрозуміти, що трапилося, та з'ясувати більше деталей.

Окупанти придумали причину

Щоб придумати причину гучного вибуху, окупантам знадобилися хвилини. Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі повідомив, що гучні звуки в центрі міста були начебто "профілактичною роботою в межах протипідводно-диверсійного забезпечення". Ще однією з причин нібито є тренування систем ППО.

Однак цікаво, куди ж тоді влучило севастопольське ППО, що призвело до великого задимлення. Його, зауважимо, видно з великої відстані.



Наслідки "роботи ППО" / місцеві телеграм-канали

Крим, район Сімферополя. Трохи забавовнило ФСБшників. Але це тренування,

– іронічно прокоментували в українському телеграм-каналі.

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