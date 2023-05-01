За даними місцевих мешканців та окупантів, цього разу неспокійно біля Євпаторії у селищі Заозерне. Ще буквально 29 квітня тривожно росіянам було після вибухів на нафтобазі в Козачій бухті, пише 24 Канал.
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Що відбувається біля Євпаторії
У телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомили, що у Заозерному під Євпаторією спрацювала ППО.
Місцевий мешканець розповів Суспільному, що було чутно звук, характерний для роботи систем ППО.
Чути було вибух десь в західній частині міста. Не дуже сильний, скоріше глухий вибух. Перед вибухом у небі щось гуділо,
– розповів чоловік.
Згодом так званий російський "голова" Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що у Заозерному нібито ППО Росії збила безпілотник. Аксьонов, звісно ж, не уточнив, кому належав безпілотник, який вони нібито "збили" в Криму.
Отож, варто зазначити, що ці заяви ворога можуть бути традиційно брехливими.
Що відбувалось біля Євпаторії: дивіться відео
Люди помітили у небі білі сліди / Фото з місцевих телеграм-каналів
Неспокійно окупантам у Севастополі
У той же вечір 1 травня так званий "губернатор" тимчасово окупованого Росією Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що нібито якісь безпілотники атакують Севастополь.
Сили флоту (Росії – 24 Канал) у взаємодії з ППО зараз (мовиться про 18:04 1 травня – 24 Канал) відбивають атаку ворожих безпілотників на зовнішньому рейді. Один безпілотник уже збитий,
– заявив Развожаєв.
Проте вірити окупантам не варто. Адже вороги можуть поширювати неправдиву інформацію.
Робота ППО в Севастополі: дивіться відео Кримськотатарського ресурсного центру
З опублікованого відео помітно, що у Севастополі щось димить над Артбухтою навпроти пляжу "Хрусталка".
У Севастополі горіла нафтобаза ворогів: коротко
- Вдосвіта 29 квітня в Козачій бухті спалахнула потужна пожежа. Перед тим там пролунало два вибухи. Відомо, що вогонь спалахнув на ворожій нафтобазі.
- Як наслідок, пожежа знищила 10 резервуарів та 40 тисяч тонн пального, що призначались для ворожого Чорноморського флоту, які прикривали морпіхи та сили ППО.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що Україна докладатиме максимум зусиль та засобів для деокупації усіх тимчасово окупованих територій, зокрема й Кримського півострова. Детальніше про його позицію – читайте тут.