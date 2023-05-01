За даними місцевих мешканців та окупантів, цього разу неспокійно біля Євпаторії у селищі Заозерне. Ще буквально 29 квітня тривожно росіянам було після вибухів на нафтобазі в Козачій бухті, пише 24 Канал.

Дивіться також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам

Що відбувається біля Євпаторії

У телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомили, що у Заозерному під Євпаторією спрацювала ППО.

Місцевий мешканець розповів Суспільному, що було чутно звук, характерний для роботи систем ППО.

Чути було вибух десь в західній частині міста. Не дуже сильний, скоріше глухий вибух. Перед вибухом у небі щось гуділо,

– розповів чоловік.

Згодом так званий російський "голова" Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що у Заозерному нібито ППО Росії збила безпілотник. Аксьонов, звісно ж, не уточнив, кому належав безпілотник, який вони нібито "збили" в Криму.

Отож, варто зазначити, що ці заяви ворога можуть бути традиційно брехливими.

Що відбувалось біля Євпаторії: дивіться відео

Люди помітили у небі білі сліди / Фото з місцевих телеграм-каналів

Неспокійно окупантам у Севастополі

У той же вечір 1 травня так званий "губернатор" тимчасово окупованого Росією Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що нібито якісь безпілотники атакують Севастополь.

Сили флоту (Росії – 24 Канал) у взаємодії з ППО зараз (мовиться про 18:04 1 травня – 24 Канал) відбивають атаку ворожих безпілотників на зовнішньому рейді. Один безпілотник уже збитий,

– заявив Развожаєв.

Проте вірити окупантам не варто. Адже вороги можуть поширювати неправдиву інформацію.

Робота ППО в Севастополі: дивіться відео Кримськотатарського ресурсного центру

З опублікованого відео помітно, що у Севастополі щось димить над Артбухтою навпроти пляжу "Хрусталка".

У Севастополі горіла нафтобаза ворогів: коротко