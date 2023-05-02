Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, Росія наразі перетворює Крим на фортецю.
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І після того, як Росія перекриє на острові дороги, залізниці та водні колії, багато росіян, які поселились на півострові, самі переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці.
Міністр зауважив, що деякі з них уже активно почали втікати з півострова після вибухів на Керченському мосту та інших випадків "бавовни".
Крим ми звільнимо без бою,
– наголосив Олексій Резніков.
Для Росії Крим – це військова база
За словами очільника Міноборони, детальні плани з деокупації півострова уже є. Він також назвав фундаментальну різницю між тим, як Крим сприймає Україна, а як Росія.
"Для Росії Крим є і завжди буде військовою базою. Для України Крим – це місце різноманітності – наш міст до глобального Півдня", – зазначив Резніков.
Україна звільнить Крим: головне станом на зараз
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