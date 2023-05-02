Сообщения о взрыве в Севастополе появились в местных телеграмм-каналах около 18:40. Об этом сообщает 24 Канал.
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Взрыв прогремел в центре города
Как сообщили пользователи сети, взрыв в Севастополе слышали "где-то из центра". Впоследствии оккупанты смогли определиться и рассказали, что "хлопок" зафиксировали на улице Гоголя, что недалеко от Севастопольской бухты.
Также в телеграм-каналах сообщили, что источник взрыва был не на земле, а в небе над городом. Поэтому пользователи сети пытаются понять, что произошло, и узнать больше деталей.
Оккупанты придумали причину
Чтобы придумать причину громкого взрыва, оккупантам понадобились минуты. Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что громкие звуки в центре города были "профилактической работой в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения". Еще одной из причин якобы является тренировка систем ПВО.
Интересно, что вместе с информацией о взрыве в Севастополе появилась информация и о "хлопке" в Симферополе. Там очевидцы сообщили о большом задымлении, которое, заметим, видно с большого расстояния. Сообщается, что еще один цветок хлопка расцвел возле пгт. Гвардейское в Симферопольском районе.
Последствия "работы ПВО" / местные телеграм-каналы
Крым, район Симферополя. Немного забавовнило ФСБшников. Но это тренировка,
– иронически прокомментировали в украинском телеграм-канале.
Последние взрывы в Крыму: коротко
- В конце апреля оккупированном Севастополе раздались взрывы, после чего в Казачьей бухте вспыхнул масштабный пожар. Он был виден во всех районах города, ведь пожар распространился на почти одну тысячу квадратных метров.
- Вспыхнул пожар на нефтебазе в Казачьей бухте, ему присвоили 4 класс опасности. Стало известно, что загорелся резервуар с топливом.
- Впоследствии в ГУР сообщили, что в результате "хлопка" было уничтожено 40 тысяч тонн горючего для вражеского флота. Это, в частности, окажет существенное влияние на возможности России выводить корабли в море и выполнять боевые задачи.
- После этого взрыва у оккупантов не было много времени на "отдых", ведь 1 мая снова сообщили о работе противовоздушной обороны в Крыму. Как сообщили местные жители и оккупанты, на этот раз неспокойно было возле Евпатории в поселке Заозерное.