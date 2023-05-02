Заметим, что во время тревожных сообщений в местных телеграм-каналах Севастополя также появилась фотография, якобы иллюстрирующая меткую "работу ПВО" России. Однако впоследствии выяснилось, что она была сделана совсем в другом месте.

К теме "Сильно бахнуло": в Севастополе слышали громкий взрыв, оккупанты уже оправдываются

Взрыв прогремел вблизи Симферополя

Благодаря опубликованному фото журналисты могли более подробно выяснить, из какого именно района в небо поднимался густой дым. Как оказалось, расцвел хлопок вблизи поселка Школьное, а его дым был виден из пгт. Гвардейское в Симферопольском районе. Эти населённые пункты располагаются рядом.

Дым был виден из пгт. Гвардейское: видео

Следует заметить, что там располагается база российских пограничных войск. Более того, поблизости также есть аэропорт Симферополя.

По опубликованным фотографиям можно геолоцировать место взрыва: это бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное, в нескольких километрах от аэропорта Симферополя,

– сообщили в СМИ.



Где прогремел взрыв под Симферополем / Радио свобода

Крым, район Симферополя. Немного забавовнило ФСБшников. Но это тренировка,

– иронически прокомментировали в украинском телеграм-канале.

Громко было и в Севастополе

Заметим, что вместе с опубликованными фото в местных телеграм-каналах Севастополя сообщили о громком звуке, похожем на взрыв. Он прогремел над центром города, в районе улицы Гоголя, недалеко от Севастопольской бухты.

Местным так называемым властям понадобились минуты, чтобы придумать причины взрыва. По словам "губернатора Севастополя" Михаила Развожаева, громкие звуки были вроде бы "профилактической работой в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения". Еще одной из причин якобы является тренировка систем ПВО.

Не первый взрыв за последнее время