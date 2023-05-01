Соответствующую информацию рассказали росСМИ, однако официально российские власти это, конечно, не подтверждали. По официальным данным, инцидент якобы не унес жизни граждан России.

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Что известно о взрывчатке в Ленинградской области

На месте подрыва линии электропередач в Гатчинском районе Ленинградской области после проверки было обнаружено еще три взрывных устройства,

– говорится в сообщении.

Также пропагандисты написали, что якобы на месте продолжали работать службы ФСБ и МВД России.



В России взорвали ЛЭП / Фото росСМИ



ЛЭП в России "прилегла" после взрывчатки / Фото росСМИ

Что известно о взрывах в Ленинградской области России