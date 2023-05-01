Соответствующую информацию рассказали росСМИ, однако официально российские власти это, конечно, не подтверждали. По официальным данным, инцидент якобы не унес жизни граждан России.
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Что известно о взрывчатке в Ленинградской области
На месте подрыва линии электропередач в Гатчинском районе Ленинградской области после проверки было обнаружено еще три взрывных устройства,
– говорится в сообщении.
Также пропагандисты написали, что якобы на месте продолжали работать службы ФСБ и МВД России.
В России взорвали ЛЭП / Фото росСМИ
ЛЭП в России "прилегла" после взрывчатки / Фото росСМИ
Что известно о взрывах в Ленинградской области России
- Неизвестные в ночь на 1 мая взорвали опору линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области.
- Предварительно известно, что взорвали одну опору. Однако на второй обнаружили взрывное устройство. Через некоторое время губернатор Ленинградской области Дрозденко заявил, что взрывотехники якобы уже сняли и разминировали заряд со взрывчаткой со второй опоры ЛЭП.
- Кроме того, российские службы обследовали другие сопротивления поврежденной линии. Вероятно, карма очень быстро догоняет россиян.