Это произошло в Гатчинском районе региона. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Ленинградской области взорвали ЛЭП

Как стало известно, неизвестные взорвали сопротивление ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области. Предварительно, на второй опоре обнаружено взрывное устройство. Там уже работают взрывотехники и сотрудники спецслужб.



Неизвестные в России взорвали ЛЭП / фото росСМИ

В настоящее время проводится обследование других опор поврежденной линии. Позже губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил, что взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем со второй опоры ЛЭП.

Есть ли пострадавшие – не сообщается. Однако эту информацию пропагандисты могут скрывать.



Что происходит в Ленинградской области / фото росСМИ

Кстати! 27 апреля также в Гатчинском районе России раздался взрыв. Местные жители сообщали об "атаке беспилотников". Интересно, что недалеко от мест, где слышали взрывы, расположен Пушкинский аэропорт Санкт-Петербурга.

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