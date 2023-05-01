Российские оккупанты также подтверждают попадание. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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Взрывы в Мелитополе

Предварительно, во временно оккупированном Мелитополе у оккупантов немного пригорело в месте базирования. Местные паблики подтверждают, что есть попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались захватчики.

Последствия взрывов в Мелитополе: смотрите видео

"Хлопок" в Бердянске

Сами же оккупанты пишут о двух мощных взрывах в Бердянске. Также они подтверждают попадание в аэропорт, где было очень много российских военных.

Это подтвердил и мэр Мелитополя Иван Федоров.

В Бердянске громко. Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города. Ожидаем хорошие новости от Генштаба,

– написал мэр.

К оккупантам часто приходит "хлопок"