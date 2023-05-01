Российские оккупанты также подтверждают попадание. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
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Взрывы в Мелитополе
Предварительно, во временно оккупированном Мелитополе у оккупантов немного пригорело в месте базирования. Местные паблики подтверждают, что есть попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались захватчики.
Последствия взрывов в Мелитополе: смотрите видео
"Хлопок" в Бердянске
Сами же оккупанты пишут о двух мощных взрывах в Бердянске. Также они подтверждают попадание в аэропорт, где было очень много российских военных.
Это подтвердил и мэр Мелитополя Иван Федоров.
В Бердянске громко. Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города. Ожидаем хорошие новости от Генштаба,
– написал мэр.
К оккупантам часто приходит "хлопок"
- 6 апреля во временно оккупированном Мелитополе было очень шумно. По предварительным данным, взрывалась вражеская база россиян, расположенная в районе захваченного аэродрома.
- В Мелитополь 27 апреля второй раз за день пришел "хлопок". В городе раздался мощный взрыв.
- До этого также 27 апреля в Мелитополе был "хлопок". Иван Федоров заявил, что в городе раздался мощный взрыв. Позже стало известно, что, по всей видимости, взорвали Александра Мищенко – местного коллаборанта.
- Кстати, утро 29 апреля для жителей временно оккупированного Севастополя начался с мощных взрывов и пожары на нефтебазе Это стало причиной настоящей истерики российских оккупантов.
- Позже появились сообщения о прилете и в Курской области России. Местные сообщали о столбе дыма в Глушковском районе.