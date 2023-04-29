Россияне, похоже, не оценили, как оно красиво горит и начали традиционную тактику – озвучивать свои украинофобские заявления. Также их очень возмущает тот факт, что хваленая ПВО, якобы в Крыму, куда-то делась на момент взрывов. 24 Канал собрал "бурную" реакцию россиян на сегодняшний инцидент в Севастополе.

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Эта истерика, как всегда, сопровождалась призывами и дальше бомбить мирные украинские города и убивать людей.

"Красные линии"

Россиянам хватило наглости говорить о так называемых "красных линиях" тогда, как только накануне, их армия ударила ракетами по домам в Умани и убила десятки людей.

Некоторые же вспомнили ложь своего диктатора Путина о том, что для России якобы все идет по плану.

Россияне истерят из-за взрывов в Севастополе / Скриншот из соцсетей

"А где же ПВО"

Между той ненавистью, которая лилась из комментариев россиян, были и искренние удивления, почему спустя почти полтора года после начала войны во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы. Предположили, что дальнейшие атаки могут иметь более серьезные последствия.

Удивительно, что россияне действительно верили, что война их не касается и они ее не почувствуют.



Россияне истерят из-за взрывов в Севастополе / Скриншот из соцсетей

"Нейтрализация Одессы"

Украинская коллаборационистка Ольга Ковитиди написала, что "времени на медленные танцы нет". Она тоже говорит, что причина "хлопка" – якобы атака украинского беспилотника.

"Об "атаке беспилотника ВСУ" на Севастополь и возгорании нефтебазы в Казачьей бухте. Времени на медленные танцы у нас больше нет. Событие требует соответствующего жесткого решения и действий", – написала предательница и предложила "гениальное" решение.

Колаборантка ничего лучшего не придумала, как предложить "уничтожить все нефтяные хранилища Одессы"

"Стратегическое решение по нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято", – цинично написала Ковитиди.

"Херсонский стыд"

Террорист Стрелков заявил, что "националисты побомбили Севастополь", но РФ никак не отреагирует. Комментируя атаку беспилотников, комнатный маршал Гиркин ввел новый термин – "херсонский стыд".