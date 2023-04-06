Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Как видим, "Бавовнятку" полюбилось наведываться на военные объекты захватчиков.

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оккупанты традиционно оправдались "работой ПВО"

Во временно оккупированном Мелитополе русским захватчикам этой ночью было не до сна. В городе прогремели сразу несколько мощных взрывов.

Как стало известно впоследствии, у врагов взрывалась "многострадальная" база в районе захваченного аэродрома. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Россияне, уже по традиции, сразу закричали об "удачной работе ПВО", убеждая, что все под контролем. Однако, одновременно отправили в сторону аэродрома кареты скорых пособий.

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"Бявовняный" сезон в Мелитополе