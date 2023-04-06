Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Как видим, "Бавовнятку" полюбилось наведываться на военные объекты захватчиков.
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оккупанты традиционно оправдались "работой ПВО"
Во временно оккупированном Мелитополе русским захватчикам этой ночью было не до сна. В городе прогремели сразу несколько мощных взрывов.
Как стало известно впоследствии, у врагов взрывалась "многострадальная" база в районе захваченного аэродрома. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Россияне, уже по традиции, сразу закричали об "удачной работе ПВО", убеждая, что все под контролем. Однако, одновременно отправили в сторону аэродрома кареты скорых пособий.
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"Бявовняный" сезон в Мелитополе
- Не успели оккупанты досчитать утренние потери, как около 19:00 5 апреля громкие взрывы прогремели в Молочанском районе и Токмаке. А чуть раньше – вблизи поселка Мирное, которое находится в Мелитопольском районе.
- Утром было "громко" в северной части Мелитополя. Как отмечают, "гремело" именно в тех местах, куда противник недавно стащил очередную партию своего вооружения.
- Речь идет о районе вблизи пресловутого аэродрома и локомотивном депо Мелитополя. Там россияне строят линии оборонительных сооружений.