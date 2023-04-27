Оккупанты в Мелитополе панически боятся контрнаступления ВСУ. Иван Федоров заметил, что в городе фиксируют все более активную подготовку врага к бегству.

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Тем временем вечером 27 апреля в Мелитополь в очередной раз заглянул "хлопок". По предварительным данным, взрыв прогремел на улице Гризодубовой. Оккупанты перекрыли движение. К месту инцидента мчат скорые и пожарные.

В Мелитополе раздался взрыв: смотрите видео из сети

Впоследствии местные телеграмм-каналы сообщили, что взрыв прогремел на улице Гризодубовой, 48. По этому адресу проживают Наталья и Роман Доломаны – местные коллаборанты.

В Мелитополе сегодня уже был "хлопок"

Интересно, что 27 апреля в Мелитополе уже был "хлопок". Детали рассказал Иван Федоров – мэр Мелитополя. Он заявил, что утром в городе раздался мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что, по всей видимости, подорвали Александра Мищенко – местного коллаборанта.

По предварительным данным, больничный выписан одному из руководителей оккупационной полиции, который предал Украину и переметнулся на сторону врага. Путь каждого коллаборанта предсказуем: вчера измена, сегодня паника, завтра расправа,

– подчеркнул городской глава.

Детали пока не раскрывают. РосСМИ истерят из-за взрыва, а Кобзон принимает нового слушателя.