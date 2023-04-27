О "хлопке" сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. К месту происшествия выехали скорые и полиция, очевидцы слышали автоматные очереди. 24 Канал рассказывает все, что известно по состоянию на данный момент.

Смотрите также Паника повсюду, оккупанты пригнали 40 автобусов, сообщают об эвакуации, – мэр Мелитополя.

Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышен в самом центре города. Что на этот раз взрывается у окупантов, выясняем,

– сообщил Федоров.

Сработало самодельное устройство

РосСМИ пишут, что взрыв произошел вблизи многоквартирного дома. Мол, сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек.

Оккупационная администрация города также сообщила, что сработало самодельное взрывное устройство и одного пострадавшего.

"Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают оперативные службы", - заявили коллаборанты.

В результате "хлопка" пострадал коллаборант

Впоследствии местное агентство "РИА Мелитополь" дополнило, что взрыв прогремел примерно в 5:15 у подъезда многоквартирного жилого дома. Жители Мелитополя писали о взрыве в районе дома 67 на улице Героев Украины. Туда поехал кортеж скорых, полиции и пожарные.

Предателя, вероятно, взорвали

Впоследствии агентство сообщило, что у подъезда 67 дома на улице Героев Украины, вероятно, взорвали так называемого начальника Приазовского отделения полиции. Мищенко Александра.

Коллаборанта госпитализировали, впрочем, спасти его не смогли: 42-летний Мищенко скончался в больнице.

К слову, Иван Федоров в эфире телемарафона тоже уточнил, что в результате взрыва вероятнее всего пострадал коллаборант.

По предварительным данным больничный выписан одному из руководителей оккупационной полиции, предавшего Украину и переметнувшегося на сторону врага. Путь каждого коллаборанта предсказуем: вчера измена, сегодня паника, завтра расправа,

– подчеркнул городской голова.

Что известно о коллаборанте

Пропагандистские телеграмм-каналы сообщают, что "Александр перешел на сторону России после "освобождения" Мелитополя, активно работал в своей должности, помогал другим сотрудникам полиции перейти на службу в полицию России".

Мищенко, вероятно, погиб сегодня в результате взрыва в Мелитополе / Фото из соцсетей

То есть предатель активно работал на Россию. Его вероятная случайная гибель станет большой потерей для террористов.