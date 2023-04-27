Окупанти у Мелітополі панічно бояться контрнаступу ЗСУ. Іван Федоров зауважив, що у місті фіксують все активнішу підготовку ворога до втечі.

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Тим часом увечері 27 квітня до Мелітополя вкотре завітала "бавовна". За попередніми даними, вибух пролунав на вулиці Гризодубової. Окупанти перекрили рух. До місця інциденту мчать швидкі та пожежні.

У Мелітополі пролунав вибух: дивіться відео з мережі

У Мелітополі сьогодні вже була "бавовна"

Цікаво, що 27 квітня у Мелітополі вже була "бавовна". Деталі розповів Іван Федоров – мер Мелітополя. Він заявив, що вранці у місті пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що, вочевидь, підірвали Олександра Міщенка – місцевого колаборанта.

За попередніми даними лікарняний виписано одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на сторону ворога. Шлях кожного колаборанта передбачуваний: вчора зрада, сьогодні паніка, завтра розправа,

– наголосив міський голова.

Деталей наразі не розкривають. РосЗМІ істерикують через вибух, а Кобзон приймає нового слухача.