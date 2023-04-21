Про це 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, Мелітополь ворог перетворив у свій адміністративний та логістичний центр окупованого Півдня, тому місцеве населення часто потерпає від терору.

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Федоров зауважив, що зараз точно є паніка і серед колаборантів, і серед окупантів на тимчасово окупованих територіях. Однак сьогодні ще рано говорити, про те що вони тікають звідти.

Сьогодні можемо говорити лише фактами. Факт є – щонайменше 40 автобусів вони пригнали до тимчасово окупованого Мелітополя, і навряд чи ці автобуси для того, щоб проводити туристичні тури,

– додав мовець.

Зрадники думають про втечу

Також за повідомленнями Федорова, в районі Василівки, Токмака, Молочанська спостерігається тенденція, коли росіяни з гучномовцями на своїх автівках закликають людей виїжджати з цього району, щонайменше до території тимчасово окупованого Мелітополя.

Окупанти роздають листівки в Енергодарі про те, що хочуть евакуювати дітей, просять записатися до кінця поточного місяця на евакуацію, яка повинна відбутися в перших числах травня. У Мелітополі також з'являються заклики до евакуації.

Міський голова Мелітополя розповів інсайдерську інформацію від окупантів, що вони шукають можливості або виїхати, або налагодити зв'язок зі спецслужбами України.

Як вони з цим впораються, я не знаю. На мою думку, найкраще для нас те, щоб всі колаборанти опинилися на лаві підсудних за українським законодавством, це буде найбільш правильний варіант розвитку подій,

– зауважив Федоров.

За його словами, інших варіантів у росіян фактично і не буде, бо зрадники не потрібні нікому. Росія їх залишатиме, коли виходитиме з українських земель.

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Кількість росіян на тимчасово окупованій частині Запоріжжя

Посадовець повідомив, що у росіян нині є два логістичних хаби на тимчасово окупованій території Запорізької області. Перший – на узбережжі Азовського моря, в Кирилівці, куди вони привозять і сортують військове озброєння та техніку. Другий – це також узбережжя Азовського моря, село Приморський Посад.

Точно десятки тисяч військовослужбовців, тисячі одиниць військового озброєння перебувають наразі на території тимчасово окупованої Запорізької області,

– розповів Федорів.

Він додав, що кожного дня до окупантів заходить "бавовна". Влучання фіксуються на території Василівки, Пологів, Енергодару, також в тилу – в Мелітополі, на військовій базі вже десятки разів щось вибухало, хоча до цього окупанти вважали це місце безпечним.

Ворог готується до оборони

На окупованій частині Запорізької області росіяни готуються до оборони, будують фортифікаційні споруди, копають рови, зводять бетонні конструкції. Також починають будувати кілька нових лінії оборони, наприклад, між Запорізькою та Донецькою областями, між Запорізькою та Херсонською областями, також неподалік міста Мелітополя між Терпіннівською та Мирівською ОТГ.

Федоров повідомив, у самому Мелітополі місцевого мирного населення лишилися близько 50 – 60 тисяч, за їхніми повідомленнями, іншого населення – тих, хто приїхав, точно не менше. До того ж там перебувають не лише військові, що безпосередньо беруть участь у бойових діях, а й співробітники ФСБ, російських розвідок, росгвардії тощо.

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