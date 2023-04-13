Ці теми в щоденно фронтовому зведенні на 24 Каналі за 13 квітня обговорив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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Росіяни втікатимуть з космічною швидкістю

Центр національного спротиву повідомив, що росіяни готуються до "жесту доброї волі" на захопленій Запорізькій атомній електростанції. У ворога вже є план з евакуації завезених туди працівників "Росатома".

Наш співрозмовник переконаний, що вихід з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей росіяни почали планувати наступного ж дня після того, як туди зайшли. Адже будь-який вихід українських військ у бік Мелітополя переведе все це угруповання в режим оперативного оточення.

Тут уже перебувати просто неможливо. І вийти потім буде неможливо. Тобто, щойно ми на 10 кілометрів почнемо рухатися в бік Мелітополя, будемо доходити до Токмака, росіяни одразу побіжать з ЗАЕС,

– заявив Роман Світан.

Та він переконаний, що ворог втікатиме не лише з Запорізької АЕС, а й зі всього лівого берега від Каховського водосховища. Вони одразу почнуть тікати, адже розумітимуть, що потраплять у котел.

Лівобережжя Дніпра є величезним "котлом" для росіян / Скриншот DeepStateMAP

Військовий експерт допускає, що просування ЗСУ може відбуватися одночасно з-під Оріхова в бік Мелітополя та з Кінбурнської коси в бік Армянська, що на півночі Криму. Тоді росіяни дуже швидко побіжать з усіх окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Швидкість бігу буде такою, що ми їх просто не наздоженемо. Нам і F-16 можуть не допомогти – лише вітер за ними свистітиме. Росіяни розуміють, що весь цей "мішок" – це братська могила для них,

– іронізує Роман Світан.

Резюмуючи, він наголосив, що однозначно вірить в інформацію про те, що росіяни вже готуються до виходу з Запорізької атомної електростанції.

Фронтове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Безальтернативний F-16

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес визнав, що Україні конче необхідні літаки F-16. Водночас він вважає, що поки українська армія як альтернативу може використовувати 3 інші комплекси:

ракети ATACMS,

дрони Grey Eagle,

ракети Storm Shadow.

Натомість полковник запасу ЗСУ переконаний, що ці комплекси можуть бути лише точковою альтернативою літаків F-16. Втім, лише коли мова про точкові ураження цілей.

Військовий експерт зокрема зауважив, що, наприклад, одна ракета ATACMS коштує понад 100 тисяч доларів, а авіабомба, яку може скидати літак F-16 – всього кілька тисяч доларів. При цьому літак може нести з десяток таких бомб і завдати в десять разів більшого ураження ворогу.

Один літак – це десяток таких ракет ATACMS чи Storm Shadow. Це неспівмірне співвідношення. Замінити можна, точково виконати завдання можна, але масштабно працювати на прориви оборони – це просто нереально,

– заявив Роман Світан.

Резюмуючи, він наголосив, що завдання авіації – це не лише точкові авіаудари, а й прорубування оборони противника перед сухопутними військами, що йдуть у наступ.