Эти темы в ежедневной фронтовой сводке на 24 Канале за 13 апреля обсудил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Россияне будут убегать с космической скоростью

Центр национального сопротивления сообщил, что россияне готовятся к "жесту доброй воли" на захваченной Запорожской атомной электростанции. У врага уже есть план по эвакуации ввезенных туда работников "Росатома".

Наш собеседник уверен, что выход из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей россияне начали планировать на следующий же день после того, как туда зашли. Ведь любой выход украинских войск в сторону Мелитополя переведет всю эту группировку в режим оперативного окружения.

Здесь уже находиться просто невозможно. И выйти потом будет невозможно. То есть, как только мы на 10 километров начнем двигаться в сторону Мелитополя, будем доходить до Токмака, россияне сразу побегут из ЗАЭС,

– заявил Роман Свитан.

Но он убежден, что враг будет убегать не только с Запорожской АЭС, но и со всего левого берега Каховского водохранилища. Они сразу начнут бежать, понимая, что попадут в котел.

Левобережье Днепра является огромным "котлом" для россиян / Скриншот DeepStateMAP

Военный эксперт допускает, что продвижение ВСУ может происходить одновременно из Орехова в сторону Мелитополя и с Кинбурнской косы в сторону Армянска, что на севере Крыма. Тогда россияне быстро побегут со всех оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Скорость бега будет такой, что мы их просто не догоним. Нам и F-16 могут не помочь – только ветер будет за ними свистеть. Россияне понимают, что весь этот "мешок" – это братская могила для них,

– иронизирует Роман Свитан.

Резюмируя, он отметил, что однозначно верит в информацию о том, что россияне уже готовятся к выходу из Запорожской атомной электростанции.

Фронтовая сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Безальтернативный F-16

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес признал, что Украине крайне необходимы самолеты F-16. В то же время он считает, что пока украинская армия в качестве альтернативы может использовать 3 других комплекса:

ракеты ATACMS,

дроны Grey Eagle,

ракеты Storm Shadow.

Полковник запаса ВСУ убежден, что эти комплексы могут быть лишь точечной альтернативой самолетам F-16. Впрочем, только когда речь идет о точечных поражениях целей.

Военный эксперт в частности отметил, что, например, одна ракета ATACMS стоит более 100 тысяч долларов, а авиабомба, которую может сбрасывать самолет F-16 – всего несколько тысяч долларов. При этом самолет может нести с десяток таких бомб и нанести в десять раз большее поражение врагу.

Один самолет – это десяток таких ракет ATACMS или Storm Shadow. Это несоразмерное соотношение. Заменить можно, точечно выполнить задачу можно, но масштабно работать на прорывы обороны – это просто нереально,

– заявил Роман Свитан.

Резюмируя, он подчеркнул, что задача авиации – это не только точечные авиаудары, но и прорубка обороны противника перед идущими в наступление сухопутными войсками.