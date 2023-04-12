Отмечают, что коллаборантов и свезенных россиянами работников "росатома" на станцию, предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация. Поэтому они должны предоставить список родственников и готовы выехать по первому сигналу.
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Принудительная "эвакуация"
Российские оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции для "профилактических бесед" в застенках, чтобы те подписывали брали российские паспорта. Так, враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают.
Особое внимание уделяется тем, кто не заключил договор с "росатомом". Заметим, что Россия не способна уволить всех работников станции из-за нехватки рабочей силы соответствующей специальности.
Напомним, ранее оккупационное руководство ЗАЭС снизило требования для ряда вакансий на станции, чтобы была возможность ввезти соответствующий персонал из России и заменить им украинский.
Гросси посетил Запорожскую АЭС: что известно
- Накануне глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить оккупированную россиянами ЗАЭС. Он сказал, что хочет лично оценить ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС, а также подчеркнуть настоятельную необходимость защиты станции во время войны России против Украины.
- 29 марта гендиректор МАГАТЭ приехал на Запорожская АЭС. Это уже второй его визит с начала оккупации станции. В первый раз Гросси приезжал на АЭС 1 сентября 2022 года.
- Гросси сообщил, что агентство обсуждает с Украиной и российскими оккупантами новую "концепцию защиты" Запорожской АЭС.