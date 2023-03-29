Впервые Гросси приезжал на временно оккупированную атомную электростанцию 1 сентября 2022 года. На этот раз глава МАГАТЭ сравнит, как изменилась ситуация за период его отсутствия.
Читайте также Создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС уже не рассматривают: в МАГАТЭ объяснили решение
Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС
В Энергоатоме сообщили, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже прибыл на временно оккупированную Запорожскую АЭС. Ключевые задачи его визита – пообщаться с атомщиками, которые ее эксплуатируют, и выступить гарантом ротации членов постоянной миссии Агентства, которая, к слову, работает на ЗАЭС с сентября 2022 года.
Гендиректор МАГАТЭ лично прибыл на ЗАЭС: смотрите видео
Обратите внимание Я уже не могу смотреть на ваши реверансы России, – Данилов ответил МАГАТЭ по ЗАЭС
Ситуация на ЗАЭС все еще очень нестабильна
- Как заметил Рафаэль Гросси еще до своего второго приезда на Запорожскую АЭС, ситуация на атомной электростанции все еще напряженная и нестабильная. Она мало изменилась за 7 месяцев постоянного пребывания членов МАГАТЭ на территории оккупированной АЭС.
- Угрозы ядерной безопасности все еще очень очевидны и велики. Поэтому необходимо немедленно действовать, чтобы предотвратить потенциальную аварию с радиологическими последствиями для Украины и всего мира.
- "Поэтому я продолжаю работать над предложением по защите станции", – заявил Гросси. К слову, в поездке на Запорожскую АЭС его будет сопровождать уже седьмая группа экспертов МАГАТЭ.