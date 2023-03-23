Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что Гросси – странный человек, ведь террористы захватили ядерный объект, крайне критичный для большого количества людей. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, при этом Гросси со всеми международными институтами, в том числе ООН, не знает, что с этим делать.

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Это полный абсурд

Данилов призвал господина Гросси что-то наконец сделать, чтобы террористы сбежали с той территории, потому что им нечего там делать. Он подчеркнул, что оккупанты уже поставили тяжелое оружие в залах с реакторами.

Я не могу смотреть на ваши реверансы России. Не пойму, на что они рассчитывают? Что мы согласимся отдать россиянам атомную станцию, чтобы мы потом несли ответственность за то, что они там будут делать? Это полный абсурд,

– подчеркнул секретарь Совбеза.

Он отметил, что это украинская территория и оборудование, украинская АЭС. ООН вместе с МАГАТЭ в этом вопросе должны играть ключевую роль относительно того, что ни один ядерный объект не может быть захвачен террористами.

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Нужно быть сильными

По его словам, для того, что оккупанты уважали такие международные организации, как МАГАТЭ, нужно сделать 2 вещи:

быть сильными;

действовать по законам, которые у вас на сегодняшний день прописаны.

"Но когда Россия принимает решение не обращать внимание ни на какие международные законы и соглашения, считая, что у них есть такое внутреннее право, а весь мир спокойно наблюдает за всеми этими процессами. Если вы, уважаемые дамы и господа будете молчать, куда же мы можем с вами прийти", – спрашивает Алексей Данилов.

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