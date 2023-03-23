Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наголосив, що Гроссі – дивна людина, адже терористи захопили ядерний об'єкт, який є вкрай критичним для великої кількості населення. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, при цьому Гроссі з усіма міжнародними інституціями, зокрема ООН, не знає, що з цим робити.

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Це повний абсурд

Данілов закликав пана Гроссі щось нарешті зробити, щоб терористи втекли з тієї території, тому що їм немає що там робити. Він наголосив, що окупанти вже поставили важку зброю в залах з реакторами.

Я вже не можу дивитись на ваші реверанси Росії. Не розумію, на що вони розраховують? Що ми погодимося віддати росіянам атомну станцію, щоб ми потім несли відповідальність за те, що вони там будуть вчиняти? Це повний абсурд,

– наголосив секретар Радбезу.

Він зауважив, що це українська територія і обладнання, українська АЕС. ООН в цьому питанні мала б грати ключову роль разом з МАГАТЕ стосовно того, що жодний ядерний об'єкт не може бути захоплений терористами.