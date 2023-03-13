Про це в ефірі 24 Каналу заявив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Він наголосив, що така тенденція – дуже поганий дзвіночок. Бо саме МАГАТЕ має бути своєрідним арбітром і показувати, хто насправді несе загрозу світу.

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"Повномасштабна війна відкрила слабкість багатьох міжнародних інституцій: починаючи від ООН і закінчуючи МАГАТЕ. Фактично інспектори МАГАТЕ працюють, а декілька експертів живуть на станції і вони на власні очі можуть бачити, як відбувається управління, обстріли та все інше. Проте, МАГАТЕ бачачи це, підіймає градус напруги, не називаючи винних у цих ситуаціях", – підкреслив спікер.

Аскад Ашурбеков про ситуацію на ЗАЕС: дивитись відео

Чому МАГАТЕ закриває очі

Аскад Ашурбеков називає банальну причину – гроші. За його словами, Росія має фінансовий вплив на МАГАТЕ. Депутат наголосив, що вже мають бути розроблені механізми, "аби обмежити фінансовий пропагандистський вплив росіян". А війна Росії з Україною показала прогалини у міжнародній геополітиці.

Сьогоднішня ситуація – це не гра в політику, умовно кажучи, на якійсь периферії, як це було в Сирії чи ще десь, де вони можуть сидіти спокійно в Європі та аналізувати геополітичні тенденції. Це ситуація, яка повністю загрожує безпеці Європи та усьому світу. Потрібно приходити до реальності,

– відзначив Ашурбеков.

Чи продовжить Росія ядерний шантаж

За словами депутата, росіяни "не полишають спроб зробити ЗАЕС точкою шантажу". Так, 9 березня станція на 10 годин була відключена від всеукраїнської системи та працювала на генераторах. Це вже 6 подібна історія, яка викликала резонанс у МАГАТЕ.

"Виступ МАГАТЕ був такий вже істеричний, що досить шантажувати світ ЗАЕС. Але росіяни продовжують це робити. Я думаю, від важкої ситуації на лінії фронту, зокрема Донецькому напрямку. Бо спроби наступу на Запорізькому напрямку зупинилися і вже мають такий оборонний характер", – припустив депутат.

А щодо ситуації з грабунком навчального центру – це стандартна тактика окупантів, відзначив він.

"Це продовження уваги до ЗАЕС – з одного боку показувати, що це є точка напруги. А з іншого боку – це стандартна тактика окупантів: грабувати все, що можна пограбувати", – резюмував Аскад Ашурбеков.

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