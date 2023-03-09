Ворог 9 березня атакував об'єкти критичної інфраструктури. У результаті обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС.

Дивіться також Жданов назвав 2 способи, як можна звільнити Запорізьку АЕС

Вшосте за час окупації

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. З його словами, зараз станція працює на дизельних генераторах.

Росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи. І це наступного дня після перемовин з ООН про демілітаризацію ЗАЕС,

– зазначив Галущенко.

Важливо! 9 березня зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС.

Зворотний відлік часу розпочато

Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу,

– наголосили в Енергоатомі.

Наголошують, що в разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Крім того, усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 6:30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт.

Чим це загрожує

У Повідомленні йдеться, що через окупацію станції та втручання представників Росатому в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені.

"Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашис*ських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського Енергоатому, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної і фізичної безпеки ядерного об‘єкта", – додали у відомстві.