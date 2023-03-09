Враг 9 марта атаковал объекты критической инфраструктуры. В результате обстрелов повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС.

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В шестой раз за время оккупации

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, сейчас станция работает на дизельных генераторах.

Россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы. И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС,

– отметил Галущенко.

Важно! 9 марта были зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

В настоящее время станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС.

Обратный отсчет времени начат

Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный отсчет времени,

– отметили в Энергоатоме.

Отмечают, что в случае невозможности возобновления внешнего питания станции в это время может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Кроме того, все находящиеся на подконтрольной Украине территории отечественные атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. По состоянию на 6.30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт.

Чем это чревато

В Сообщении говорится, что из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.

"Сейчас срочно необходимы действия всего международного сообщества для вывода реши*ких террористических группировок с территории Запорожской АЭС, передачи ее под полный контроль компетентного легитимного оператора - украинского Энергоатома, и восстановления условий сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта", – в ведомстве.