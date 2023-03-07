Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Запорожская АЭС тоже нужно будет освобождать силой.

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Грабеж россиян не прекращается

Олег Жданов объяснил, что украинские защитники применяли силу, чтобы выгнать россиян из нашей земли. Зато оккупанты себя проявляли только в грабеже.

Местные командиры, местные начальники, сами себя провозгласившие, грабят все, что можно ограбить, все, что можно украсть,

– подчеркнул он.

По его мнению, такая же ситуация и на территории Запорожской АЭС. Россияне обогащаются за счет постоянных краж украинского имущества.

"Они сейчас грабят, потом они будут завозить оборудование. Или этот процесс может продолжаться параллельно: одни машины везут оборудование, эти же машины могут вывозить оборудование, которое стояло до этого", – подчеркнул он.

По словам военного эксперта, враг еще получит свое.

Олег Жданов рассказал, как удастся освободить Запорожскую АЭС от оккупантов: смотрите видео

Вероятные планы деоккупации Запорожской АЭС

Олег Жданов рассказал, что украинская сторона не будет штурмовать и применять тяжелые вооружения на территории атомной станции.

"Мы даже не можем бороться с той русской артиллерией, которая сегодня ведет обстрелы Никополя, Марганца и вообще правого берега реки Днепр", – пояснил он.

ВСУ понимают риски применения артиллерии. Впрочем, это не значит, что украинская сторона не отвоюет свое.

Станция может быть освобождена двумя способами. Основной – это окружение станции и принуждение гарнизона к сдаче. В окружении, я думаю, долго они не продержатся,

– подчеркнул он.

Жданов добавил, что второй способ – это введение ССО ВСУ для зачистки станции от российских оккупантов. Такой план действий будет возможен при условии контроля украинскими военными территорий вокруг станции.

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