Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Запорожская АЭС тоже нужно будет освобождать силой.
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Грабеж россиян не прекращается
Олег Жданов объяснил, что украинские защитники применяли силу, чтобы выгнать россиян из нашей земли. Зато оккупанты себя проявляли только в грабеже.
Местные командиры, местные начальники, сами себя провозгласившие, грабят все, что можно ограбить, все, что можно украсть,
– подчеркнул он.
По его мнению, такая же ситуация и на территории Запорожской АЭС. Россияне обогащаются за счет постоянных краж украинского имущества.
"Они сейчас грабят, потом они будут завозить оборудование. Или этот процесс может продолжаться параллельно: одни машины везут оборудование, эти же машины могут вывозить оборудование, которое стояло до этого", – подчеркнул он.
По словам военного эксперта, враг еще получит свое.
Олег Жданов рассказал, как удастся освободить Запорожскую АЭС от оккупантов: смотрите видео
Вероятные планы деоккупации Запорожской АЭС
Олег Жданов рассказал, что украинская сторона не будет штурмовать и применять тяжелые вооружения на территории атомной станции.
"Мы даже не можем бороться с той русской артиллерией, которая сегодня ведет обстрелы Никополя, Марганца и вообще правого берега реки Днепр", – пояснил он.
ВСУ понимают риски применения артиллерии. Впрочем, это не значит, что украинская сторона не отвоюет свое.
Станция может быть освобождена двумя способами. Основной – это окружение станции и принуждение гарнизона к сдаче. В окружении, я думаю, долго они не продержатся,
– подчеркнул он.
Жданов добавил, что второй способ – это введение ССО ВСУ для зачистки станции от российских оккупантов. Такой план действий будет возможен при условии контроля украинскими военными территорий вокруг станции.
Что происходит на ЗАЭС: последние новости
- Недавно мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что работники компании "Энергоатом" не хотят сотрудничать с врагом и остаются верными Украине.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что Украина получает от миссии МАГАТЭ тревожные сигналы – россияне крайне непрофессионально ведут себя на станции.
- Да, миссия МАГАТЭ подтверждает, что россияне эксплуатируют станцию в таком режиме, что состояние оборудования и оборудования на ЗАЭС значительно ухудшается. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков после деоккупации оставить ее в нерабочем состоянии.