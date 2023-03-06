Кстати, недавно Герман Галущенко сообщал, что переговоры по ЗАЭС зашли в тупик. Сейчас россияне крайне непрофессионально ведут себя на станции.

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На ЗАЭС оккупанты просчитывают сценарии ухода

Как стало известно, захватчики просчитывают возможные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции. Особое внимание окупантов привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала ГП "НАЭК "Энергоатом", созданный на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.

Это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях,

– рассказали на ЗАЭС.

Так, осматривая здание этого центра, оккупанты составляли списки оборудования, которое "надо демонтировать", а точнее – украсть с атомной станции в случае отступления.

Важно! ЗАЭС с 4 марта 2022 года захвачена российскими оккупантами. Захватчики размещают на площадке станции военную технику и боеприпасы, а также обстреливают саму станцию, разрушая ЛЭП.

Оккупанты провели осмотр Центра подготовки ремонтного и руководящего персонала / фото ЗАЭС

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