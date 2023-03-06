Кстати, недавно Герман Галущенко сообщал, что переговоры по ЗАЭС зашли в тупик. Сейчас россияне крайне непрофессионально ведут себя на станции.
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На ЗАЭС оккупанты просчитывают сценарии ухода
Как стало известно, захватчики просчитывают возможные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции. Особое внимание окупантов привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала ГП "НАЭК "Энергоатом", созданный на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.
Это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях,
– рассказали на ЗАЭС.
Так, осматривая здание этого центра, оккупанты составляли списки оборудования, которое "надо демонтировать", а точнее – украсть с атомной станции в случае отступления.
Оккупанты провели осмотр Центра подготовки ремонтного и руководящего персонала / фото ЗАЭС
Что происходит на ЗАЭС: последние новости
- Недавно мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что работники компании "Энергоатом" не хотят сотрудничать с врагом и остаются верными Украине.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что Украина получает от миссии МАГАТЭ тревожные сигналы – россияне крайне непрофессионально ведут себя на станции.
- Так, миссия МАГАТЭ подтверждает, что россияне эксплуатируют станцию в таком режиме, что состояние оборудования на ЗАЭС значительно ухудшается. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков – после деоккупации оставить ее в нерабочем состоянии.