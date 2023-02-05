Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Он сообщил, что работники компании "Энергоатом" не хотят сотрудничать с врагом и остаются верны Украине.

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Ищут рабочих по объявлениям

По его словам, россияне говорят, что у них все в порядке и у них уже более 3 тысяч подписанных контрактов, и этого количества людей достаточно для обеспечения работы ЗАЭС.

Фактически же людей, подписавших контракты – менее тысячи. Если бы это было не так, оккупанты бы не искали работников по объявлению,

– подчеркнул он.

Городской голова отметил, что россияне действительно в пророссийских соцсетях ищут людей на профессиональные специальности, которые должны иметь соответствующее образование, а также нуждаются в подготовке на рабочем месте.

"Работники компании "Энергоатом" отказываются подписывать контракты с россиянами, несмотря на психологическое и физическое давление", – подчеркнул он.

Что происходит на ЗАЭС: смотрите видео

Однако собеседник отметил, что "Энергоатом" – социально ориентированная компания. Она сохраняет все социальные гарантии и выплаты за работниками, которые, несмотря на то, что их пропуск заблокирован, переходят на другой график работы и продолжают работать.

"Они получают заработную плату в том объеме, в котором им гарантированы совместные решения компании и профсоюзной организации", – рассказал Дмитрий Орлов.

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