Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Он сообщил, что работники компании "Энергоатом" не хотят сотрудничать с врагом и остаются верны Украине.
Обратите внимание В Энергодаре около 3000 работникам ЗАЭС оккупанты принудительно выдали российские паспорта
Ищут рабочих по объявлениям
По его словам, россияне говорят, что у них все в порядке и у них уже более 3 тысяч подписанных контрактов, и этого количества людей достаточно для обеспечения работы ЗАЭС.
Фактически же людей, подписавших контракты – менее тысячи. Если бы это было не так, оккупанты бы не искали работников по объявлению,
– подчеркнул он.
Городской голова отметил, что россияне действительно в пророссийских соцсетях ищут людей на профессиональные специальности, которые должны иметь соответствующее образование, а также нуждаются в подготовке на рабочем месте.
"Работники компании "Энергоатом" отказываются подписывать контракты с россиянами, несмотря на психологическое и физическое давление", – подчеркнул он.
Что происходит на ЗАЭС: смотрите видео
Однако собеседник отметил, что "Энергоатом" – социально ориентированная компания. Она сохраняет все социальные гарантии и выплаты за работниками, которые, несмотря на то, что их пропуск заблокирован, переходят на другой график работы и продолжают работать.
"Они получают заработную плату в том объеме, в котором им гарантированы совместные решения компании и профсоюзной организации", – рассказал Дмитрий Орлов.
Ситуация в Энергодаре: важное
- 3 февраля в Энергодаре на Запорожье взорвался автомобиль. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, предварительно известно, что машина принадлежала эксработнику правоохранительных органов, который перешел на сторону россиян.
- На протяжении многих месяцев ведутся разговоры о том, что российские военные обязаны покинуть территорию ЗАЭС и создать вокруг нее зону безопасности. Очевидно, пока оккупанты не планируют этого делать, однако глава "Энергоатома" Петр Котин уверен, что мировое сообщество может посодействовать урегулированию ситуации в регионе.
- Украинская артиллерия атаковала позиции врага в Энергодаре. Место атаки расположено на окраине города, где нет жилых домов. Вероятно, под огнем оказалась вражеская техника.