Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ведомстве отмечают, что оккупанты продолжают терроризировать гражданское население.

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Паспорта выдали по принуждению

Генштаб подчеркивает, что на временно оккупированных территориях россияне продолжают как психологически, так и физически давить на жителей. К примеру, в Энергодаре, что на Запорожье, около 3000 сотрудников Запорожской АЭС получили российские паспорта. Их захватчики выдавали силой.

Но это еще не все. Враг вывел из пользования гривну. До этого россияне угрожали предпринимателям штрафами, а также изъятием имущества. По имеющимся данным, все больше квартир захватили оккупанты. Они заселяются в дома тех горожан, которые были вынуждены покинуть Энергодар.

Интересно, что терроризируют не только украинцев, но и своих. К примеру, возьмем Белгородскую область, в которой постоянно что-то взрывается. Там не смогли справиться с набором добровольцев в войска территориальной обороны. Для выполнения плана уже привлекли местную полицию.

Правоохранители устроили обходы по квартирам и частным домам. Они занимаются переписью мужского населения призывного возраста. Но это еще не все. Полицейские проводят беседы с жителями Белгородской области. Этим они пытаются популяризировать службу в армии.

Какая ситуация на Запорожской АЭС