Предварительные переговоры Зеленского и Эрдогана прошли в декабре. Стороны также провели телефонный разговор. Тогда лидеры обсуждали возможное расширение зернового коридора.
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Зеленский побеседовал с Эрдоганом
Эрдоган 5 января позвонил Зеленскому. В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что во время разговора обсудили:
- тему турецкой поддержки в гуманитарной и энергетической сферах,
- вопросы "зернового коридора".
Президент Турции заявил о готовности своей страны к посредническим усилиям по достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной. Также он привлек внимание к усилиям по организации обмена пленными и отметил готовность Анкары к дипломатическому вкладу в ускорение процессов вокруг Запорожской АЭС.
Обсудили с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество наших стран, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на ЗАЭС. Захватчиков там не должно быть. Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве, развитии зернового соглашения. Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира,
– рассказал Зеленский после переговоров.
В Офисе Президента отметили, что глава государства проинформировал Эрдогана о рисках эскалации на фронте и заявил о необходимости дальнейшего усиления армии Украины. Также лидеры обсудили детали сотрудничества двух стран по безопасности.
Кроме того, Зеленский отметил готовность Турции принять участие в реализации формулы мира, содержащей десять шагов. Лидеры выступили за дальнейшее функционирование и расширение "зернового коридора".
Эрдоган говорил с Путиным
В пресс-службе турецкого лидера сообщили, что Эрдоган во время телефонного разговора с Путиным обсуждал войну в Украине и тему Сирии.
Президент Турции отметил, что переговоры по российско-украинской войне принесли положительные результаты.
В частности, он упомянул инициативу по созданию зернового коридора, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Кремлевский диктатор якобы "подтвердил открытость России к серьезному диалогу" – при условии, что власть в Киеве выполнит "известные требования", которые неоднократно озвучивались, и учтет "новые территориальные реалии".