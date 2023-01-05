Президент Турции призвал к одностороннему прекращению огня. Детальнее информирует 24 канал.
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Детали разговора Эрдогана с Путиным
Согласно обнародованным данным, во время телефонного разговора Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсуждали турецко-российские отношения, в частности в сфере энергетики. Также говорили о Сирии. Не обошли и тему полномасштабной войны в Украине.
Президент Турции отметил, что переговоры относительно российско-украинской войны принесли положительные результаты. В частности, он упомянул инициативу по созданию зернового коридора, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.
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Что об этом говорят в России
По данным росСМИ, бункерный диктатор подтвердил лидеру Турции "открытость к диалогу" по Украине. Однако, только "при выполнении Киевом известных требованию и учета новых территориальных реалий".
Заметим, что захватчикам придется покинуть временно оккупированные территории Украины. Путин цинично лжет о каких-то переговорах, однако на самом деле он их не хочет.
Недавно Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной "по формуле мира". Кроме того, спикер Путина Песков сказал, что Кремль будет "ориентироваться только на свои условия".