Президент Турции призвал к одностороннему прекращению огня. Детальнее информирует 24 канал.

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Детали разговора Эрдогана с Путиным

Согласно обнародованным данным, во время телефонного разговора Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсуждали турецко-российские отношения, в частности в сфере энергетики. Также говорили о Сирии. Не обошли и тему полномасштабной войны в Украине.

Президент Турции отметил, что переговоры относительно российско-украинской войны принесли положительные результаты. В частности, он упомянул инициативу по созданию зернового коридора, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Обратите внимание! Эрдоган заявил, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня и справедливым урегулированием разногласий.

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Что об этом говорят в России

По данным росСМИ, бункерный диктатор подтвердил лидеру Турции "открытость к диалогу" по Украине. Однако, только "при выполнении Киевом известных требованию и учета новых территориальных реалий".

Заметим, что захватчикам придется покинуть временно оккупированные территории Украины. Путин цинично лжет о каких-то переговорах, однако на самом деле он их не хочет.

Недавно Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной "по формуле мира". Кроме того, спикер Путина Песков сказал, что Кремль будет "ориентироваться только на свои условия".