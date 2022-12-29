Об этом заявил глава мид страны-агрессорки Сергей Лавров, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Он вслед за говорящей головой Дмитрием Песковым решил повторить заученные с методички фразы.

Читайте также Реалии России – это поражение и развал, – Данилов отреагировал на циничное заявление Пескова

Обвиняют Киев в неготовности к диалогу

В привычной для Кремля манере Киев продолжают винить в том, что он будто не готов к диалогу. Что касается самой "формулы мира", то, по словам Лаврова, с ее помощью Зеленский надеется, что Запад поможет остановить войну.

Таким образом, он намекает на тот же "мирный саммит", который должен состояться на базе ООН. Заметим, что его посредником предложили быть Антониу Гутеррешу.

Лавров продолжил разбрызгивать слюной, понимая, что "формула мира" предполагает отвод российских войск с территорий, на которые они зашли с 24 февраля. Кроме того, Россию ожидают репарации и международный трибунал.

Мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем,

– подчеркнул он.

Кроме того, глава никому не нужного в России ведомства решил поставить риторический вопрос. Мол, он усомнился, что в Киеве остались "адекватные политики".

Что предполагает "формула мира"

Соответствующий перечень условий, которые Украина требует сдержать от России, озвучил во время саммита G20 президент Владимир Зеленский. Речь идет о:

радиационной и ядерной безопасности;

продовольственной безопасности;

энергетической сохранности;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

выводе русских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксации окончания войны.

Напомним, что Песков на эту "формулу" и "мирный саммит" отреагировал в традиционной истерической манере. Он отметил, что на таких условиях говорить о мире с Киевом никто не будет. Мол, Кремль будет "ориентироваться только на свои условия".