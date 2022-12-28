Приспешник Путина заявил, что любой "мир" с Украиной должен исходить из того, что российская армия не будет уходить с захваченных территорий и возвращать контроль над ними Киеву.

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Мощный ответ Данилова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на слова Пескова.

Он подчеркнул, что "нет никаких реалий, в которых существуют новые территории в составе РФ". "Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ – это позор, поражение и ее развал", – отметил он.

Без учета этих реалий никакого "мирного плана" не произойдет. Общение с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности,

– добавил Данилов.

Очередное циничное заявление России по поводу "мира"