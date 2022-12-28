Посіпака Путіна заявив, що будь-який "мир" з Україною має виходити з того, що російська армія не буде йти із захоплених територій і повертатиКиєву контроль над ними.
До теми Новий рівень цинізму: у Кремлі назвали головну складову свого "мирного плану" щодо України
Потужна відповідь Данілова
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на слова Пєскова.
Він наголосив, що "немає ніяких реалій, в яких існують "нові території в складі РФ"". "Кремлеспікерам час вийти зі стану інформаційної маячні. Реалії РФ – це ганьба, поразка та її розвал", – зазначив він.
Без урахування цих реалій ніякий "мирний план" не відбудеться. Спілкування з Іблісами призводить до прикрого випадіння з реальності,
– додав Данілов.
Чергова цинічна заява Росії щодо "миру"
- Пєсков прокоментував ініціативу президента Володимира Зеленського до лютого розробити мирний план і провести щодо нього саміт на майданчику ООН.
- Він сказав: "Поки немає жодного мирного плану України, давайте почнемо з цього".
- Тож, путінський приплічник наполіг, що Росія не збирається відмовлятись від тимчасово окупованих територій. І, що жодний "мирний план" щодо України, який не враховує "входження до складу Росії чотирьох нових регіонів", існувати не може.
- Ба більше, мовляв, такий план апріорі не може бути мирним. Цинізм подібних заяв просто зашкалює. Адже саме Росія є окупантом, і саме вона незаконно намагалась приєднати українські області до свого складу.
- "Жодний план, який не враховує ці реалії, не може претендувати на те, щоб бути мирним", – так прямо і зазначив Пєсков. Нещодавно він завуальовано наголосив на тому, що кровопролитна війна триватиме. І що ні на чиїх умовах про мир Росія говорити не збираєтьс я.