Мовляв, жодного "мирного плану" щодо України не може існувати без врахування "сьогоднішніх реалій", тобто так званого "входження" до складу Росії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Увага Навіть у випадку "миру": у Кремлі нахабно заявили, що не підуть з окупованих земель

"Поки немає жодного мирного плану України, давайте почнемо з цього", – цитують росЗМІ Пєскова.

Таким чином той прокоментував ініціативу президента Володимира Зеленського до лютого розробити мирний план і провести щодо нього саміт на майданчику ООН.

Росія не збирається серйозно розглядати ймовірність переговорів

Тож, путінський приплічник наполіг, що Росія не збирається відмовлятись від тимчасово окупованих територій. І, що жодний "мирний план" щодо України, який не враховує "входження до складу Росії чотирьох нових регіонів", існувати не може.

Ба більше, мовляв, такий план апріорі не може бути мирним. Цинізм подібних заяв просто зашкалює. Адже саме Росія є окупантом, і саме вони незаконно намагались приєднати українські області до свого складу.

"Жодний план, який не враховує ці реалії, не може претендувати на те, щоб бути мирним", – так прямо і зазначив Пєсков.

До теми. Нещодавно Дмітрій Пєсков завуальовано наголосив на тому, що кровопролитна війна триватиме. І що ні на чиїх умовах про мир Росія говорити не збирається.

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