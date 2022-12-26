Саміт пропонують провести на майданчику ООН. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Україна хоче провести мирний саміт до кінця лютого

Очільник МЗС зазначив, що "абсолютно задоволений" результатами візиту президента Володимира Зеленського до США. Американський уряд розробив спеціальний план, щоб менш ніж за 6 місяців підготувати ракетну батарею "Патріот" до експлуатації в Україні. Зазвичай на підготовку йде до року.

Кулеба наголосив, що Україна зробить все можливе, щоб перемогти у війні у наступному році. Водночас він відзначив важливу роль дипломатії.

Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом. Кожна війна закінчується в результаті дій на полі бою і за столом переговорів,

– пояснив міністр.

За його словами, українська влада хотіла б провести мирний саміт до кінця лютого.

"Організація Об'єднаних Націй могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту, тому що мовиться не про те, щоб зробити послугу певній країні. Мовиться про те, щоб залучити всіх", – додав Кулеба.

На його думку, Гутерреш зарекомендував себе як ефективний посередник і перемовник, а головне – як принципова і чесна людина.

"Тому ми вітали б його активну участь", – зазначив очільник МЗС

Росію можуть запросити на цей саміт лише після того, як Москва відповість за всі свої воєнні злочини перед міжнародним судом. Водночас Кулеба применшує значення заяв російської влади про готовність до переговорів.

"Вони регулярно говорять, що готові до переговорів, що не відповідає дійсності, тому що все, що вони роблять на полі бою, доводить протилежне", – пояснив Кулеба.

Зверніть увагу! Під час свого виступу в Конгресі США президент Володимир Зеленський також розповідав про мирний саміт. Окрім цього, він обговорив формулу миру з президентом США Джозефом Байденом.