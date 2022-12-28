Мол, никакого "мирного плана" по Украине не может существовать без учета "сегодняшних реалий", то есть так называемого "вхождения" в состав России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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"Пока нет ни одного мирного плана Украины, давайте начнем с этого", – цитируют РосСМИ Пескова.

Таким образом, тот прокомментировал инициативу президента Владимира Зеленского до февраля разработать мирный план и провести по нему саммит на площадке ООН.

Россия не собирается всерьез рассматривать вероятность переговоров

Путинский приспешник настоял, что Россия не собирается отказываться от временно оккупированных территорий. И, что ни один "мирный план" по Украине, не учитывающий "вхождения в состав России четырех новых регионов", существовать не может.

Более того, мол, такой план априори не может быть мирным. Цинизм подобных заявлений просто зашкаливает. Ведь именно Россия является кафиром, и именно они незаконно пытались присоединить украинские области к своему составу.

"Ни один план, не учитывающий эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным", – так прямо и отметил Песков.

К теме. Недавно Дмитрий Песков завуалированно отметил, что кровопролитная война будет продолжаться. И что нет на чьих условиях о мире Россия говорить не собирается.

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