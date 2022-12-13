Использование Россией боевой пропаганды против своих внутренних и внешних врагов всегда помогало кремлевскому режиму поддерживать жизнедеятельность империи. Так, при создании так называемой "Нагорно-Карабахской республики" россиянам из каждого утюга рассказывали об "азербайджанских нацистах", а во время чеченских кампаний – о "зверствах террористов".

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Вторжение в Грузию пропагандисты объясняли необходимостью защитить осетинское население от "грузинских националистов". Каждая война с участием Москвы или ее прокси сопровождалась незаурядной психологической накачкой русских ненавистью к выдуманному врагу.

Агрессия России против Украины не была исключением, однако чуть ли не впервые с момента распада СССР у Кремля есть все шансы получить крайне болезненное для себя поражение.

Ненависть к украинцам подогревали с 2004 года

Гибридная война России против Украины началась задолго до аннексии и полномасштабного вторжения с применением почти всех имеющихся военных сил и средств. Активную информационную кампанию Кремль начал разворачивать на первом Майдане, когда Киев впервые начал удаляться от орбиты Москвы.

Именно тогда на российском телевидении впервые начали акцентировать внимание на "бестолковости малороссов", рассказывать о намерениях Запада "оккупировать Украину" и работать над созданием антиукраинских настроений среди жителей южных и восточных областей нашего государства.

Благодаря интеграции российских развлекательных программ в украинское информационное пространство, а также деятельности различных агентов влияния, планы Кремля по развязанию агрессии против Киева начали вырисовываться еще в 2005–2007 годах. В это время в Донецке начали действовать многочисленные адепты российского национализма, идеологию которым насаждал Александр Дугин. Активистами протосепаратистского движения были местные маргиналы – Андрей Пургин, Александр Цуркан, Андрей Фролов и другие.



Флаг "ДНР" существовал еще в 2005 году / Фото с твиттера Madi Kapparov

Постепенное продвижение антиукраинской риторики в подготовительной фазе к непосредственной агрессии сопровождалось также интеграцией подконтрольных российским спецслужбам деятелей на разные должности в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Херсонской областях, Крыму и даже в Киеве. Эти мероприятия оккупанты крайне активно осуществляли до 2013 года, а параллельно – наращивали мощность подготовки своего населения к началу войны с "братским народом".

Апогей ненависти россиян к украинцам наступил именно во время Революции Достоинства, когда российская боевая пропаганда включилась на всю.

2014–2021: борьба за "новороссию"

Начало военных действий на территории Украины сопровождалось чрезвычайно активными и агрессивными высказываниями пропагандистов с призывами к геноциду и отторжению наших регионов. Фактически, с марта 2014 года, россиян подсадили на первый сезон сериала под названием "война в Украине", который транслировали на главных кремлевских телеканалах. Именно с тех пор Скабеева, Симоньян, Соловьев, Киселев и другие офицеры информвойск начали использовать все свои навыки для поддержки населением боевых действий "ради "новороссии".

Российское население отвлекали от пустого холодильника, побуждали проникнуться ненавистью к "бандеровцам" и отправляться добровольцами в зону боевых действий, а также "кормили" заранее подготовленными сюжетами о "преступлениях карателей". При этом все рассказы о "распятых мальчиках" не выдерживали никаких проверок. Впрочем, россиянам и фанатам "русского мира" в Украине никакие доказательства не требовались. Они искренне верили во все, что им рассказывали с голубых экранов, даже если впоследствии авторы фейков сами признавались в неправдивости информации.

Смотрите видео о самом известном российском пропагандистском сюжете:

Впрочем, после того, как России не удалось нахрапом захватить всю левобережную часть Украины, аппетиты Кремля снизились лишь до намерений захватить Донбасс. Пропагандисты достаточно долго по инерции рассказывали о "войне на "юго-востоке", хотя боевые действия продолжались лишь в отдельных частях Донбасса и Луганщины. И лишь впоследствии, получив новые темники, "телеведущие" на достаточно долгое время забыли о намерениях россиян образовать сухопутный коридор в Крым и заграбастать Юг.

Вплоть до 2017 года российские военные по требованию Кремля крайне активно обстреливали те города, которые сами контролировали. Нужно им это было исключительно для поддержки общей антиукраинской истерии. Впрочем, боевые действия на Донбассе постепенно замораживались, а Москва полным ходом вела подготовку к следующему этапу войны.

Понятно, что началу полномасштабных боевых действий предшествовал достаточно тщательный и долгий информационный "обстрел". Все эти Соловьевы-Киселевы снова упомянули о "новороссии", возбудились относительно "несоблюдения минских соглашений" и рассказывали населению о "намерениях Украины напасть на Россию".

Бравада о захвате "Киева за 3 дня" сменились печальными лицами

Уже в конце 2021 года, когда решение о большой войне уже было одобрено, а чиновники страны-агрессора пытались делать вид, что никакого нападения не будет, пропагандистское влияние на россиян со стороны Кремля усилилось даже на большем уровне, чем это происходило в 2014-м. Населению активно насаждали мнение о том, что "проблему Украины надо окончательно решить", но при этом пропагандисты очень уверенно рассказывали о величии русской армии. Мол, Киев захватят за 3 дня, а любые боевые действия с участием "второй армии мира" будут молниеносными и победными.

Смотрите видео высказываний российских пропагандистов перед полномасштабным вторжением:

Как в Кремле, так и в кабинетах Останкино действительно были уверены, что Россия способна военным путем победить Украину. Все политики страны-агрессора, участники информационного фронта, спецслужбы и даже руководители армий верили в успех "спецоперации". Они видели, насколько слабым и коррумпированным является Запад и отвергали то, что Европа или США начнут оказывать Киеву серьезную военную помощь.

Впрочем, первые месяцы полномасштабного вторжения заставили российских пропагандистов перестраиваться на ходу. От рассказов о "уничтоженных ПВО", "сбитой авиации" и "неспособности Украины обороняться" Соловьев, Скабеева и Симонян перешли к объяснениям, что "такую большую страну быстро не захватишь". При этом один из самых токсичных пропагандистов Дмитрий Киселев вообще попытался максимально отстраниться от своей работы и прекратил быть лидером кремлевских информационных войск.

Дальнейшие изменения ситуации на фронтах все чаще заставляли пропагандистов сидеть в эфирах с грустными лицами. При этом провалы демонстрировали и те, кто писал им нарративы и сценарии. Например, после сокрушительного удара по крейсеру "Москва" некоторые деятели выглядели растерянными и не понимали, как объяснять такое фиаско населению. Кто-то пытался отмолчаться до появления каких-то официальных сообщений, другие пытались высмеивать данные о затоплении флагмана Черноморского флота.



Пропагандисты пытались скрыть информацию о затоплении крейсера / Скриншот из вражеского сообщества в телеграме

Когда же делать вид, что ничего не произошло, стало невозможно, отмазывание поражения возглавила главный редактор Russia Today. Она начала рассказывать о том, насколько старым и вроде бы не таким и нужным был тот крейсер.



Объяснение позора от Симонян / Скриншот вражеских сообществ в телеграме

Во время каждого серьезного военного поражения России, каждого отрицательного наступления пропагандисты демонстрировали российскому обществу все стадии принятия неизбежного. Телеведущие-офицеры пытались отрицать реальность, устраивали истерики, сидели с грустными лицами, а потом искали виновных.

И даже когда в Москве разработали новую риторику объяснений поражений тем, что "Россия воюет с НАТО", после каждой оплеухи все пропагандисты то и дело начинали вой о "недостаточно жесткой войне", требовали "ударов по центрам принятия решений" и всячески пытались мобилизовать свое население.



После удара по Крымскому мосту у Соловьева долго не работал Face ID / Скриншот из пропагандистского канала в телеграме

Признание провалов, тотальное недовольство тем, что многомиллионная аудитория не может продемонстрировать никаких побед, а также давление со стороны руководства фактически привело к определенному расколу среди пропагандистского сообщества. Одни так называемые "военкоры", не без поддержки со стороны ФСБшников, критиковали минобороны. Другие – винили во всем спецслужбистов. Подконтрольные Евгению Пригожину "СМИ" пошли в атаку на Шойгу и его подчиненных.

Эта тенденция только усилилась после объявления мобилизации. Хотя все пропагандисты и доносили рабскому населению мнение о том, что в такой ситуации каждый должен умереть за Путина, представители определенных башен Кремля не могли не обрушиться на власть с критикой.



Подобных постов от Симонян еще в феврале 2022 года и ожидать было нельзя / Скриншот из телеграма пропагандистки

Изрядно переживали пропагандисты и отступление из Херсона, разговоры о вероятной сдаче Запорожской АЭС и отсутствие побед на фронтах. За 9 месяцев полномасштабной войны, пережив многие поражения и потери, России пришлось менять риторику своей пропаганды.

Уже понятно, что населению с каждым днем все труднее объяснять, для чего Кремль вообще начал вторжение, сложнее отрицать реальность и показывать "Ванькам", что "все идет по плану". На главных российских каналах уже со страхом говорят о том, что вскоре может измениться статус Крыма.



Российские пропагандисты понемногу готовят население к потере Крыма / Скриншот из вражеских сообществ в телеграме

Фактически, пропаганда готовит жителей российских городков к поражению, отчаянно пытается продолжить агонию кремлевского режима и смягчить последствия военного провала. Это видят все эксперты, которым приходится следить за российскими медиа, констатируют в ГУР МО. Однако из-за невероятных навыков среднестатистического россиянина к бездумной жизни, россияне приближения этого поражения пока не осознали. Впрочем, уже через несколько месяцев им придется погрузиться в крайне болезненную для себя реальность.