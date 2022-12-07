Кремль прямо ответил на российские слухи о второй волне мобилизации. Пресссекретарь диктатора Дмитрий Песков 6 декабря призвал россиян полагаться на сообщения Кремля и игнорировать "провокационные сообщения" о второй волне мобилизации.

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Кремль готовит граждан ко второй волне мобилизации

Заявление Пескова, вероятно, направлено на то, чтобы дискредитировать растущее влияние как российской оппозиции, так и провоенных телеграмм-каналов, постоянно сообщающих об индикаторов намерений Кремля возобновить мобилизацию в 2023 году. Также Путин ужесточает меры, чтобы мобилизованные мужчины и их семьи не жаловались на проблемы с мобилизацией.

Путин, например, подписал закон о запрете митингов у правительственных зданий, университетов, школ, больниц, портов, вокзалов, церквей и аэропортов, вероятно, для подавления беспорядков и протестов среди мобилизованных мужчин и их семей.

Кремль, похоже, отходит от ограниченного сообщения о войне, которое он использовал для уменьшения беспокойства широкой российской общественности по поводу войны, вероятно, пытаясь настроить общественность на будущие волны мобилизации,

– считают аналитики.

В Белгороде и Курске уже проводят агитацию

Белгород и Курск объявили о формировании отрядов территориальной обороны под абсурдным условием угрозы украинского наземного наступления на приграничные районы России.

Московские чиновники даже расклеили по городу рекламу спецоперации, которую раньше наблюдали только в отдаленных городах и селениях летом 2022 года во время российских кампаний по вербовке.

Однако этих информационных условий, вероятно, недостаточно, чтобы убедить российское население в целом в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая низкую реакцию на объявление о наборе добровольцев в течение лета,

– допустили в ISW.

Эксперты отметили, что Кремль рискует еще больше навредить своему доверию, объявляя мобилизацию, предусмотренную неофициальными источниками, но не обсуждаемую российскими официальными лицами.