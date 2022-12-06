В российском телеграмм-канале появилась информация по мобилизации. Ссылаются на якобы представителей госструктур, приближенных к этому процессу.

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Что известно о вероятности возобновления мобилизации в России

Российский телеграм-канал сообщает, что по информации главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) уже началось создание списка россиян, подлежащих мобилизации в период с 12 декабря по 1 февраля. Вероятно, на этой неделе представители военкоматов вместе с силовиками начнут раздавать повестки.

Российские источники канала передают, что теперь обходить будут даже больницы, поликлиники, вузы и колледжи.

Единой базы данных нет, используем в работе данные по запросам. ГОМУ предоставляет списки в другие ведомства, там по этим спискам проводят сверку и будут снабжать повестками тех граждан, которые проходят ведомственными базами данных. Проще говоря, приставы получат от нас фамилии, если среди их клиентов будут эти люди, им выдадут повестки. Также будет организована работа по Минздраву и налоговой,

– говорит якобы представитель ГОМУ Минобороны России.

В телеграм-канал пишут, что некоторым студентам тоже выдадут повестки. Дело в том, что среди молодежи много "неблагонадежных". Мобилизацию хотят использовать для запугивания таких лиц.

На этот раз будут мобилизовать по большей части население больших городов

Лимит военнообязанных поселков и мелких населенных пунктов практически исчерпан. Поэтому новая волна мобилизации будет касаться направления жителей крупных городов.

Следует отметить, что официальных подтверждений этой информации нет. В то же время российские СМИ сообщают, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, не стал отрицать информацию о второй волне мобилизации в стране.

Очень много провокационных сообщений, нужно ориентироваться на информацию Минобороны и президента,

– заявил Песков.

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