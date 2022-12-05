Об этом сообщает украинская разведка. Теперь военнообязанные граждане России смогут получить повестку через СМС, электронную почту или даже социальные сети.
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Тотальный контроль обеспечен: как власть нарушает права россиян
Главной целью, которую ставит перед собой власть, создавая соответствующую базу данных, является создание автоматизированной системы учета и всеобъемлющего контроля лиц, подлежащих мобилизации. Для этого в цифровой вариант уже вносят всю имеющуюся информацию о военнообязанных.
Финальную систему объединят с базами данных:
- МВД – чтобы контролировать документы для выезда за границу;
- системы "Мигрант" – для учета тех, кто не является жителями страны и желающих изменить гражданство;
- ГИБДД – контролировать владельцев транспортных средств или их пользователей;
- СНИЛС – будут иметь личные данные тех, кто имеет страховку;
- Роскадастра – кадастр недвижимости россиян;
- Росреестра и индивидуальных налоговых номеров;
- клиентских баз мобильных операторов.
Такие манипуляции позволят установить тотальный контроль за людьми, не проживающими по месту регистрации. Кроме того, это сделает возможным рассылку повесток в форме СМС, электронных писем или сообщений в социальных сетях.
После этого все они (военнообязанные – 24 канал) будут обязаны явиться в указанные сроки в места учета,
– объясняют в ГУР.
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Как хотят наказывать тех, кто скрылся от мобилизации в России
- Российские СМИ сообщили, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас предложил ограничить дистанционную работу для россиян, выехавших из страны после начала мобилизации. Этим ограничением фактически хотят "наказать" сбежавших из страны.
- Клишас подчеркнул, что власти могут разработать все необходимые меры, чтобы пребывание за границей граждан России было "менее комфортным". "Можем ли мы изменять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", – заявил политик.
- В разведке предупредили, что подобные угрозы могут быть не только очередным методом устрашения. Это может свидетельствовать о том, что Россия готовит очередную волну мобилизации.