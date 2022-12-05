Об этом сообщает украинская разведка. Теперь военнообязанные граждане России смогут получить повестку через СМС, электронную почту или даже социальные сети.

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Тотальный контроль обеспечен: как власть нарушает права россиян

Главной целью, которую ставит перед собой власть, создавая соответствующую базу данных, является создание автоматизированной системы учета и всеобъемлющего контроля лиц, подлежащих мобилизации. Для этого в цифровой вариант уже вносят всю имеющуюся информацию о военнообязанных.

Финальную систему объединят с базами данных:

МВД – чтобы контролировать документы для выезда за границу;

системы "Мигрант" – для учета тех, кто не является жителями страны и желающих изменить гражданство;

ГИБДД – контролировать владельцев транспортных средств или их пользователей;

СНИЛС – будут иметь личные данные тех, кто имеет страховку;

Роскадастра – кадастр недвижимости россиян;

Росреестра и индивидуальных налоговых номеров;

клиентских баз мобильных операторов.

Такие манипуляции позволят установить тотальный контроль за людьми, не проживающими по месту регистрации. Кроме того, это сделает возможным рассылку повесток в форме СМС, электронных писем или сообщений в социальных сетях.

После этого все они (военнообязанные – 24 канал) будут обязаны явиться в указанные сроки в места учета,

– объясняют в ГУР.

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