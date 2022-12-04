В разведке США подчеркнули, что свои боеприпасы Россия тратит "достаточно быстро". Тем временем пополнить запасы страна-захватчик не успевает. Поэтому приходится попрошайничать по странам мира.

Заметьте Мобики заснули и не проснулись, но есть нюанс: российское командование боится бунтов и лжет

Точные данные в Штатах озвучили пока не могут.

И мы считаем, что они не способны самостоятельно производить то, что они тратят на этом этапе,

– говорится в сообщении.

Высокоточные боеприпасы Россия тратит даже быстрее обычных. Поэтому страну-оккупантку ждет вызов.

Россия уже использует стратегический запас

Вадим Скибицкий – представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – также обнародовал интересные данные о ситуации в России. Он сообщил, что страна-оккупантка по некоторым видам вооружения страна-оккупантка уже использует стратегический запас.

Кроме того, в ход идут ракеты, изготовленные летом 2022 года. Это говорит о том, что Россия забирает ракеты прямо с конвейера. Насколько их хватит, зависит от производства.