СБУ перехватила очередной разговор оккупанта с супругой. Захватчик сидит на Донецком направлении и жалуется на свою тяжелую жизнь.

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Между тем жене в ответ нечем порадовать своего оккупанта. Она рассказывает, что большинство мобиков возвращаются домой в гробах. Тем временем родственники – шокированы "официальными причинами" гибели.

Мобилизированные уже толпами обратно домой приезжают. В цинке,

– жалуется женщина.

Тем временем семьями двухсотых мобиков рассказывают, что причина смерти – "уснул и не проснулся".

Человек в ответ размышляет, что Россия боится озвучивать официальные причины, тем более перед новой волной мобилизации. Ее захватчик прогнозирует уже в декабре 2022 года.

Захватчик жалуется и призывает женщину сказать, что "п**дец", все умрут, кто уйдет в Украину.

Общие потери

Оккупант не зря жалуется. ВСУ наносят врагам колоссальные потери. Каждый день на концерт к Кобзону отправляется все больше оккупантов. По состоянию на 3 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 90 600 захватчиков.

В целом уничтожили: