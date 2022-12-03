СБУ перехватила очередной разговор оккупанта с супругой. Захватчик сидит на Донецком направлении и жалуется на свою тяжелую жизнь.
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Между тем жене в ответ нечем порадовать своего оккупанта. Она рассказывает, что большинство мобиков возвращаются домой в гробах. Тем временем родственники – шокированы "официальными причинами" гибели.
Мобилизированные уже толпами обратно домой приезжают. В цинке,
– жалуется женщина.
Тем временем семьями двухсотых мобиков рассказывают, что причина смерти – "уснул и не проснулся".
Человек в ответ размышляет, что Россия боится озвучивать официальные причины, тем более перед новой волной мобилизации. Ее захватчик прогнозирует уже в декабре 2022 года.
Захватчик жалуется и призывает женщину сказать, что "п**дец", все умрут, кто уйдет в Украину.
Общие потери
Оккупант не зря жалуется. ВСУ наносят врагам колоссальные потери. Каждый день на концерт к Кобзону отправляется все больше оккупантов. По состоянию на 3 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 90 600 захватчиков.
В целом уничтожили:
- танков – 2 917 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин – 5886 (+3) единиц;
- артиллерийских систем – 1906 (+1) единиц;
- РСЗО – 395 единиц;
- средств ПВО – 210 единиц;
- самолетов – 280 единиц;
- вертолетов – 263 (+1) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8) единицы;
- крылатых ракет – 531 единица;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8) единицы;
- специальной техники – 163 единицы.