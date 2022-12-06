Для Украины еще немного будут определенные трудные времена, но проигрыш россиян – это уже решенный вопрос. Такое громкое заявление в эфире национального телемарафона сделал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Важно Говорит Буданов: почему и как сбываются прогнозы главного разведчика Украины

"Проигрыш уже на лице"

Буданов подчеркнул, что в последние три месяца риторика кремлевских пропагандистов резко изменилась. В частности, сначала они начали осторожно критиковать свое руководство, а затем и высший генералитет. Впрочем, сейчас уже дошли до того, что о победе речь даже не идет.

Все понимают, что это невозможно. Проигрыш уже на лице. Это все вылезло вперед. Будут еще немного определенные трудные времена, но проигрыш россиян – это уже решенный вопрос. И они сами об этом прекрасно знают,

– подчеркнул глава украинской разведки.

Также Кирилл Буданов отметил, что внутри России происходит разделение по принципу "какая группа придет к власти следующая". Впрочем, не стоит ожидать такого внутреннего конфликта, когда тысячи россиян выйдут на протест в Москве. "Извините, Россия не та страна. Там будет немного иначе это все", – добавил начальник ГУР.

Это интересно Буданов, Ходжес или Петреус: кто делает самые меткие прогнозы по войне

Как пропагандист Соловьев сменил свою риторику

Рупор Кремля – пропагандист Соловьев резко изменил свою риторику. Во время одного из своих эфиров в октябре он задумался, стоит ли вообще России было начинать 24 февраля. Более того, подчеркнул, что понятно, что это уже никакая не "спецоперация", а война.