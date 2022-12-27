Это отметили в Институте по изучению войны. Заметим, что прежде Кулеба предложил провести "мирный саммит", посредником, на котором мог бы стать Антониу Гутерреш.

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Путин продолжает откровенно врать

Составители отчета отметили, что в интервью Путин заявил, что не считает, что Россия дошла до "опасного предела". В то же время он повторил свою любимую мантру об "отсутствии выбора" и "необходимости защищать своих граждан".

Что касается потенциальных переговоров, то Путин не заявил прямо, что готов участвовать в них. Напротив, он продолжил свой лживый нарратив о якобы нарушении дипломатических действий Украиной. Заметим, что наше государство диктатор назвал "другой стороной".

Этими словами Путин решил не отклоняться от соблюдаемого месяцами вектора. Кроме того, он заявил, что Россия якобы "действует в правильном направлении". Так что переговоры ему не нужны. Диктатор продолжает желать преследовать максималистические цели.

Зачем Путину эта риторика

Заявления Путина, озвученные 25 декабря, – часть целенаправленной информационной кампании, предполагают в Институте. Он не предлагает нашему государству вести переговорный процесс. Аналитики же считают, что таким образом диктатор стремится обмануть Запад, а также заставить Украину предварительно пойти на уступки.

Составители отчета предполагают, что в Кремле не просто так выложили только часть интервью. По мнению аналитиков, это может несколько исказить полное заявление Путина по поводу переговорного процесса. Что касается самого ролика, то он мог выйти не просто так. Это мог быть своеобразный ответ на выступление Зеленского перед Конгрессом США.

В Кремле выступили против мира

Напомним, что спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на желание Украины провести "мирный саммит". Болтающая голова Путина в очередной раз апеллировала к тому, что садится за стол переговоров на условиях Киева никто не будет.

Ориентировались только на свои (условия – 24 канала). И здравый смысл,

– подчеркнул Песков.

В то же время Антониу Гутерреш рассказал, может ли стать посредником на "мирном саммите". Он отметил, что это может произойти, если все стороны этого захотят.