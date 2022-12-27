В ООН уже ответили, сможет ли Гутерреш быть тем же посредником. Заметим, что до этого уже появилась реакция Кремля на переговоры И она в очередной раз была циничной.
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При каких условиях Гутерреш будет посредником
Представитель ООН Флоренсия Сото Нино-Мартинес в комментарии назвала условие. Если его придерживаться, то Гутерреш может стать посредником во время "мирного саммита".
Как неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он был посредником,
– подчеркнула Флоренсия Сото Нино-Мартинес.
Что известно о мирном саммите
Его необходимость отметил Кулеба. Он добавил, что важную роль в завершении войны играет не только оружие, но и дипломатия.
Каждая война оканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается в результате действий на поле боя и за столом переговоров,
– объяснил министр.
Поэтому до конца февраля 2023 года украинская власть стремилась бы провести мирный саммит. Собственно, ООН считается лучшей площадкой для этого. А его глава – лучшим посредником между сторонами.
В то же время, Кулеба назвал условие, при котором к саммиту будет привлечена Россия. По его словам, это станет возможным только после того, как страна-агрессорка за все военные преступления, совершенные в Украине, ответит перед международным трибуналом.
Кроме того, он напомнил, что заявления Кремля о переговорах не стоят ничего. Ведь враг артикулирует одно, а действия его свидетельствуют об совершенно противоположных вещах.
"Они регулярно говорят, что готовы к не соответствующим действительности переговорам, потому что все, что они делают на поле боя, доказывает обратное", – пояснил Кулеба.
Заметим, что одно лишь упоминание о мире на условиях Украины заставляет оккупантов истерить. Так, спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявил о "здравом смысле" и отверг возможность проведения переговорного процесса с полным учетом интересов Киева.
"Ориентировались только на свои (условия – 24 канал). И на здравый смысл", – бестолково подчеркнул Песков.
Эта фраза означает, что враг, если и сядет за стол переговоров, то только на тех условиях, которые он предложил. И никак по другому.